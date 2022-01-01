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Фильмы с Джудом Лоу
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Фильмы с Джудом Лоу

Родиной будущей звезды кино и театра стал туманный Лондон. Родители Джуда работали школьными преподавателями и были истинными поклонниками «театрального волшебства». Именно они привили сыну любовь к сцене.

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Шерлок Холмс 3
Шерлок Холмс 3
0.0
боевик, приключения, триллер, комедия
2021, США
Капитан Марвел
Капитан Марвел
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
Ритм-секция
Ритм-секция
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, мистика
2019, США
Vox Lux
Vox Lux
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, драма
2019, США
Гнездо
Гнездо
6.0
триллер
2019, США
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
7.0
фэнтези
2018, США
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
7.0
драма
2018, США
Меч короля Артура
Меч короля Артура
8.0
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
TheatreHD: Одержимость
TheatreHD: Одержимость
0.0
спектакль
2017, Великобритания
Гений
Гений
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2016, США
Шпион
Шпион
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2015, США
Черное море
Черное море
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения, триллер
2014, Великобритания / США / Россия
Отель
Отель "Гранд Будапешт"
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма
2014, США / Германия
Гнев
Гнев
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер, криминал
2014, США
Побочный эффект
Побочный эффект
6.0
криминал, драма, триллер
2013, США
Дом Хемингуэй
Дом Хемингуэй
6.0
комедия, драма, криминал
2013, Великобритания
Калейдоскоп любви
Калейдоскоп любви
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, мелодрама
2012, Великобритания / Австрия / Бразилия / Франция
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Анна Каренина
Анна Каренина
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2012, Великобритания
Заражение
Заражение
6.0
фантастика, триллер
2011, США
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5 лучших фильмов с Джудом Лоу

В двенадцать лет Джуд Лоу вступил в труппу Национального музыкального юношеского театра Великобритании. Телевизионный дебют Лоу состоялся в 1986 году, а в 1994-м талантливому парню впервые досталась роль первого плана в кино. Речь идет о криминальной киноленте под названием «Шопинг» британского режиссера Пола Андерсона. Затем артист отправляется покорять бродвейскую публику, но в скором времени вновь возвращается в захватывающий мир кинематографа.

2001, «Искусственный разум»

Научно-фантастическая драма стала качественной экранизацией рассказа «Суперигрушек хватает на все лето» английского писателя Брайана Олдиса. Режиссером и продюсером художественного фильма, повествующего о трогательном ребенке-андроиде, стал непревзойденный Стивен Спилберг. Лоу сыграл персонажа Джо – это скрывающийся в бегах робот-жиголо, которого неоправданно обвиняют в убийстве. Эта работа принесла кинозвезде номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, в 2002 году кинолента номинировалась на «Оскар» в нескольких категориях.

2013, «Дом Хемингуэй»

Комедийная криминальная драма, созданная кинорежиссером Ричардом Шепарда. Роли первого плана получили Ричард Э. Грант, Эмилия Кларк, Демиан Бичир и, конечно же, Джуд Лоу, великолепно сыгравший ключевого персонажа Дома Хемингуэя. Съемочный процесс проходил не только в киностудиях, но также в необычном месте под названием «Историческая верфь Чатема» (морской музей). Стоит отметить, что стройняге-красавчику Лоу пришлось набрать более одиннадцати килограммов веса, чтобы соответствовать кинообразу. В центре сюжета – уголовник Доминик, отбывающий срок целых двенадцать лет. И вот преступник-нарцисс возвращается на свободу…

2004, «Взломщики сердец»

Своеобразная комедия от американца Дэвида О. Расселла, в которой Джуд перевоплотился в простодушного и довольно успешного Брэда Стэнда. У этого парня есть хорошая работа, он прекрасно ладит с окружающими и живет себе припеваючи. Но однажды на свою беду Брэд связывается с опасной Юппер. Теперь жизнь главного героя едва ли соответствует эталону нормальности. Стоит сказать, что кинокартина получила неоднозначный зрительский отклик и средние оценки кинокритиков. Зато шикарная актерская игра Джуда Лоу компенсирует все недостатки кинокомедии Расселла.

1999, «Талантливый мистер Рипли»

Криминальная драма канадского режиссера Энтони Мингеллы, где Джуд сыграл Дики Гринлифа, принесла кинозвезде множество наград и номинаций. В 2000-м Лоу номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. В том же году актер стал номинантом на премию «Сатурн», а также удостоился награды BAFTA в аналогичной категории. Сюжет психологического триллера основан на одноименном романе популярной детективной писательницы Патриции Хайсмит, который повествует о приключениях неуловимого мошенника.

1997, «Уайльд»

Брайан Гилберт выпустил экранизацию книги Ричарда Эллманна, в которой рассказывается о судьбе величайшего поэта и писателя Оскара Уайльда. Персонаж Джуда Лоу – Лорд Альфред Дуглас (Бози), поэт и переводчик английского происхождения, который имел очень близкие отношения с Уайльдом. Нельзя не отметить тот факт, что двадцатипятилетний киноактер прекрасно справился со своей профессиональной задачей.

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