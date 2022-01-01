5 лучших фильмов с Джудом Лоу

В двенадцать лет Джуд Лоу вступил в труппу Национального музыкального юношеского театра Великобритании. Телевизионный дебют Лоу состоялся в 1986 году, а в 1994-м талантливому парню впервые досталась роль первого плана в кино. Речь идет о криминальной киноленте под названием «Шопинг» британского режиссера Пола Андерсона. Затем артист отправляется покорять бродвейскую публику, но в скором времени вновь возвращается в захватывающий мир кинематографа.

2001, «Искусственный разум»

Научно-фантастическая драма стала качественной экранизацией рассказа «Суперигрушек хватает на все лето» английского писателя Брайана Олдиса. Режиссером и продюсером художественного фильма, повествующего о трогательном ребенке-андроиде, стал непревзойденный Стивен Спилберг. Лоу сыграл персонажа Джо – это скрывающийся в бегах робот-жиголо, которого неоправданно обвиняют в убийстве. Эта работа принесла кинозвезде номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, в 2002 году кинолента номинировалась на «Оскар» в нескольких категориях.

2013, «Дом Хемингуэй»

Комедийная криминальная драма, созданная кинорежиссером Ричардом Шепарда. Роли первого плана получили Ричард Э. Грант, Эмилия Кларк, Демиан Бичир и, конечно же, Джуд Лоу, великолепно сыгравший ключевого персонажа Дома Хемингуэя. Съемочный процесс проходил не только в киностудиях, но также в необычном месте под названием «Историческая верфь Чатема» (морской музей). Стоит отметить, что стройняге-красавчику Лоу пришлось набрать более одиннадцати килограммов веса, чтобы соответствовать кинообразу. В центре сюжета – уголовник Доминик, отбывающий срок целых двенадцать лет. И вот преступник-нарцисс возвращается на свободу…

2004, «Взломщики сердец»

Своеобразная комедия от американца Дэвида О. Расселла, в которой Джуд перевоплотился в простодушного и довольно успешного Брэда Стэнда. У этого парня есть хорошая работа, он прекрасно ладит с окружающими и живет себе припеваючи. Но однажды на свою беду Брэд связывается с опасной Юппер. Теперь жизнь главного героя едва ли соответствует эталону нормальности. Стоит сказать, что кинокартина получила неоднозначный зрительский отклик и средние оценки кинокритиков. Зато шикарная актерская игра Джуда Лоу компенсирует все недостатки кинокомедии Расселла.

1999, «Талантливый мистер Рипли»

Криминальная драма канадского режиссера Энтони Мингеллы, где Джуд сыграл Дики Гринлифа, принесла кинозвезде множество наград и номинаций. В 2000-м Лоу номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. В том же году актер стал номинантом на премию «Сатурн», а также удостоился награды BAFTA в аналогичной категории. Сюжет психологического триллера основан на одноименном романе популярной детективной писательницы Патриции Хайсмит, который повествует о приключениях неуловимого мошенника.

1997, «Уайльд»

Брайан Гилберт выпустил экранизацию книги Ричарда Эллманна, в которой рассказывается о судьбе величайшего поэта и писателя Оскара Уайльда. Персонаж Джуда Лоу – Лорд Альфред Дуглас (Бози), поэт и переводчик английского происхождения, который имел очень близкие отношения с Уайльдом. Нельзя не отметить тот факт, что двадцатипятилетний киноактер прекрасно справился со своей профессиональной задачей.