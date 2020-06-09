«Ритм-секция»: Рецензия Киноафиши

Жизнь успешной студентки Оксфорда Стефани Патрик рушится за считанные минуты. Все ее близкие родственники погибают в авиакатастрофе. Она не может найти силы, чтобы справиться с гнетущей пустотой и растущим чувством вины. За 3 года Стефани опускается до самых грязных подвалов Лондона, стирая за собой любые намеки на успешное будущее. Теперь ее будни состоят из дешевых наркотиков, помогающих на время заглушить боль, и проституции. Саморазрушение прерывает журналист, уверенный, что причиной падения самолета была не авария, а спланированный взрыв. Известно лишь имя исполнителя. Заказчик скрывается под псевдонимом U-17. Новость отрезвляет бывшую студентку и наконец-то дает цель в жизни — стать сильнее и отомстить людям, убившим ее близких.

Ритм-секция

«Ритм-секция» — экранизация первого романа о Стефани Патрик. Внутри, кажется, беспроигрышный коктейль из уже популярной основы, известных актеров, закрученного сюжета, ловко совмещающего драму с детективным триллером, и яркого женского персонажа на манер Джейсона Борна. Сценаристом выступил автор книги Марк Бернелл, который не до конца понял, как адаптировать собственное произведение. Если первой половине удается подцепить нас на крючок драматизмом, то с началом игры в кошки-мышки с предателями и тайнами все рассыпается на части. Персонажи перемещаются по мировой карте без какой-либо закономерности. Поиск виновных больше похож на череду случайностей, которые сами находят главную героиню. Единственными самостоятельно принятыми решениями становятся побег Стефани из публичного дома, подальше от работодателей-сутенеров, и желание стать сильнее, обучаясь стрельбе, боевым искусствам и экстремальному вождению. Дается ей это слишком легко, как и любые действия на пути отмщения. Интрига, несмотря на шпионский жанр, оказывается довольно условной. О наличии таинственного заказчика U-17 можно случайно позабыть в середине картины.

Ритм-секция

Удивительно, но слабый сюжет не становится приговором для «Ритм-секции». Первая половина истории состоит из медленного погружения на дно и столь же быстрого всплытия на поверхность. В этой драме на разрыв аорты невозможно оторваться от Блейк Лайвли. Ей удается передать оттенки безнадеги через большое количество крупных планов. Взгляд актрисы проделывает путь преображения от полного ужаса и тоски до стальной уверенности и безжалостности. Происходящее пытаются спасти и другие персонажи, подмечающие излишнюю сюжетную клишированность и банальность ситуации. На сцене появляется Джуд Лоу, которому на этот раз достался удачный образ тренера-наставника. Его уроки-перформансы, полные садизма и отстраненности, прекрасно иллюстрируют всю бесчеловечность мира спецслужб и киллеров, ведь даже на этапе простого обучения нужно усвоить: на войне каждый сам за себя. Никакого альтруизма, всем движет только выгода.

Ритм-секция

Вторую половину — тропу мщения — спасают превосходно снятый экшен и дотошные детали. Перед героями встают нетипичные для жанра проблемы. Например, осознание, что путешествие по миру и розыск виновных стоит больших денег. Поиск финансирования становится первоочередной задачей, обычно остающейся за кадром. Заграничные визиты Стефани полны отличных визуальных решений. Здесь хочется вглядываться в интерьеры, превращенные в запоминающееся поле боя. Они помогают раскрыться экшену, делающему упор на реалистичность. Его набор обширен: перестрелки, драки, автомобильные погони, террористические атаки. Эти сцены не требуют сюжетного обоснования и смогли бы превратиться в эффектные короткометражки. Почти все достоинства фильма связаны с превосходной операторской работой Шона Боббитта, которому удалось расставить нужные акценты и буквально погрузить в самую гущу неразберихи.

Ритм-секция

Обманывает ожидания не столько сюжет, сколько наличие секретных агентов и нагромождение тайн, как будто обещающих нам обязательную интригу. Вместо нее мы получаем лишь депрессивную, гнетущую атмосферу, полную страха и злости. Неважно, что перед нами — идеально подходящая по настроению пасмурная Англия или недружелюбные солнечные улицы Ближнего Востока. Кажется, выхода нет, а любые надежды на будущее остались в прошлой жизни. «Ритм-секция» — кино о мелочах и преображении героини Блейк Лайвли. Это история о сражении с собственными демонами, попытке обрести спокойствие и уверенность на неблагородном пути мщения. Здесь хочется всматриваться в интерьеры и лица актеров, следить за движением камеры и экшеном, стараясь не вспоминать о сюжете.

Константин Киценюк