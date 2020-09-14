Сэма терзает незаживающая рана недалекого прошлого — он потерял ребенка. Новых проблем в непростую жизнь подкидывает молодая девочка, которую тот спасает в лесу. Чувствуя ответственность, мужчина хочет отвезти ее домой, на остров неподалеку. Единственный путь — дорога, большую часть времени погруженная под воду. Кажется, Сэму и его знакомой повезло. Он должен успеть привезти девочку родителям и вернуться обратно, но все проходит не так гладко, вынуждая задержаться в этом странном месте. Знакомясь с бытом местных людей, герой постепенно начинает терять связь с реальностью и опасаться за свою жизнь.