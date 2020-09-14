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Постер к сериалу Третий день
Постер к сериалу Третий день
Постер к сериалу Третий день
Постер к сериалу Третий день
Постер к сериалу Третий день
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Третий день
Третий день (2020 - 2020) The Third Day 16+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 5 часов 30 минут
О чем сериал

Сэма терзает незаживающая рана недалекого прошлого — он потерял ребенка. Новых проблем в непростую жизнь подкидывает молодая девочка, которую тот спасает в лесу. Чувствуя ответственность, мужчина хочет отвезти ее домой, на остров неподалеку. Единственный путь — дорога, большую часть времени погруженная под воду. Кажется, Сэму и его знакомой повезло. Он должен успеть привезти девочку родителям и вернуться обратно, но все проходит не так гладко, вынуждая задержаться в этом странном месте. Знакомясь с бытом местных людей, герой постепенно начинает терять связь с реальностью и опасаться за свою жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуд Лоу
Джуд Лоу Sam
Наоми Харрис
Наоми Харрис Helen
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон Mrs. Martin
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн Mr. Martin
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон Jess
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Третий день - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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