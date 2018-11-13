«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: Рецензия Киноафиши

Еще одна глава в истории магов и магглов

Первый фильм франшизы «Фантастические твари» расширил представление поклонников Поттерианы о мире волшебников и о том, как те сосуществуют с людьми, не наделенными магическими способностями. Лента 2016 года провела для зрителей увлекательную экскурсию по фантастическому зверинцу, позволила проникнуть под крышу магов теперь уже из США и показала изнутри их быт. Не оставила в стороне Роулинг темы сиротства, взросления и детства, добавив к ним более мрачные тона и интонации. Второй фильм наследует проблематику картины-предшественницы и смело берется за разработку новых сюжетных линий и тем, а также продолжает туристическую программу – на сей раз львиная доля экранного времени протекает во Франции.

Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

События «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда» происходят спустя шесть месяцев после финального сражения в предыдущей ленте. За этот срок многое успело произойти в судьбах основных действующих лиц. Ньют (Эдди Редмэйн), к примеру, не может вырваться из Британии, ведь ему запрещены международные путешествия, и его отношения с американкой Тиной (Кэтрин Уотерстон), штурмующей карьерную лестницу мракоборца, проще не стали. К тому же о спокойствии в мирах магов и магглов говорить не приходится – Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп) совершает дерзкий побег при перевозке из США в Британию и не теряет времени даром на свободе.

Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Фактически вторая часть «Фантастических тварей» показывает, как осуществляется вербовка новых последователей Грин-де-Вальда. Джоан Роулинг и режиссер Дэвид Йейтс делают из главного антагониста харизматичного лидера, способного переманить на свою сторону не силой и угрозами, а ловко манипулируя, нащупывая слабые стороны и выбирая или создавая «нужный» момент. Он обманывает, перекручивает в свою пользу предсказания и мастерски играет на слабостях тех, кто познал несправедливость существующего порядка. Несравненный плюс новой картины о жизнях магов и магглов в том и состоит, что Роулинг и Йейтс удержались от соблазна сконструировать некий идеальный общественный порядок, где все были бы счастливы и наслаждались бы благополучием и справедливостью выпавших социальных ролей. Ни мир волшебников, ни мир магглов, ни чаяния Грин-де-Вальда здесь не претендуют на правильность и не гарантируют всеобщего благоденствия. Заманчивость речей сбежавшего из-под стражи волшебника зиждется на неустроенности, сломленности и неуверенности в себе и завтрашнем дне, воцарившихся в массах.

Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Грин-де-Вальд понимает, как привлечь сторонников, и «Преступления…» не скупятся на то, чтобы показать магию слова и изворотливость извращенного ума, не знающего сострадания. Противопоставляется ему все тот же Ньют Саламандер, который не подгоняет представление о справедливости под личные эгоистические мотивы, а кажется, готов посвятить себя целиком служению другому. Если Грин-де-Вальд выступает против системы законов магов и магглов, чтобы навязать свою волю в качестве норматива и нетерпим к инаковости, то Ньют, как и прежде, от активного навязывания своих идеалов уходит. Его путь – это, скорее, личный пример и способность видеть жизнь, отбросив в сторону навязываемое разделение на магов и магглов, своих и чужих, хороших и плохих. Эдди Редмэйн во втором фильме продолжает играть такого же скромнягу, чье хрупкое обаяние не отменяет прозорливости и осведомленности в ряде вопросов. Джонни Депп, кстати, явно старался вытравить из себя Джека Воробья. Когда он впервые появляется в этом фильме на экране, в голову закрадывается мысль, что актеру суждено выдать доселе невиданный от него перформанс, ведь в одиночной камере его Грин-де-Вальд похож на призрака из брутального хоррора. Но, к сожалению, сценарий не позволяет ему удержаться в этом образе надолго. Несколько минут – и вот Депп чуть ли не злобный Санта, заправляющей упряжкой в ночном небе.

Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Поклонники Поттерианы, безусловно, ждут появления в новой части «Фантастических тварей» молодого Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу). Однако его присутствие в этой ленте минимально. По сути, даже второй фильм франшизы так и остался большим предисловием к грядущим событиям, что должны потрясти миры как волшебников, так и магглов. Это кино ‒ еще одна глава в затянувшемся прологе, интересная, заманивающая выстраиванием генеалогии магов, и тем не менее не доходящая до статуса самостоятельного произведения. «Преступления Грин-де-Вальда» ‒ насыщенная деталь в паззле, вместе с первым фильмом лишь набрасывающая абрис основного конфликта и мотивации ряда действующих лиц. Число фантастических животных тут только растет, как растет число персонажей среди людей. Роулинг и Йейтс концентрируются на знакомстве зрителя с новыми героями. Их фильм в чем-то похож на монографию по истории в данном случае волшебного мира. Это не роман с самозабвенным погружением в психологию главных действующих лиц, а едва ли не набор биографических справок, быть может, точных и сочных, но очень кратких комментариев, оставляющих немало вопросов. Другое дело, что впечатления от картины все это не портит. Мир, созданный Роулинг, продолжает завораживать, и его историю хочется узнать лучше.

Елена Громова

В российском прокате с 15 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»