Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джуд Лоу
Награды
Награды и номинации Джуда Лоу
Jude Law
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джуда Лоу
Оскар 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2000
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2000
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Trans-Atlantic Breakthrough Performer
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Musical Performance
Номинант
Best Musical Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого
Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам»
Спилберг хотел снять «Гарри Поттера» по-своему — с анимацией и другим Гарри: почему эту версию зарубили в последний момент
«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР
«Приехал, а тополя не растут»: «Три тополя на Плющихе» назывались иначе, но Лиозновой пришлось выкручиваться
Полюбили на Западе, запретили в СССР, презирают в России: вокруг скандального фильма с Хазановым споры не утихают уже полвека
«Властелин колец» – лучшая экранизация книг, а какая же худшая? От позорных 2.3/10 «Исчезнувшую» для бедных не спасла даже Терон
Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом
Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667