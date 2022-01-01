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Киноафиша Сериалы Звездные войны: Команда скелетов
Звездные войны: Команда скелетов (2023 - …) Star Wars: Skeleton Crew
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

Сериал «Звездные войны: Команда скелетов» – это очередное ответвление легендарной фантастической вселенной Джорджа Лукаса «Звездные войны». События сериала разворачиваются после действий VI полнометражного эпизода «Возвращения джедая». Главный герой в исполнении Джуда Лоу – капитан межзвездного космического корабля, который вместе со своим верным экипажем бороздит просторы галактики. Однако по пути персонажам встречается немало испытаний и преград, поэтому до конечной точки пути доберутся не все.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Звездные войны: Команда скелетов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Звездные войны: Команда скелетов
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