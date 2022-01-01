Сериал «Звездные войны: Команда скелетов» – это очередное ответвление легендарной фантастической вселенной Джорджа Лукаса «Звездные войны». События сериала разворачиваются после действий VI полнометражного эпизода «Возвращения джедая». Главный герой в исполнении Джуда Лоу – капитан межзвездного космического корабля, который вместе со своим верным экипажем бороздит просторы галактики. Однако по пути персонажам встречается немало испытаний и преград, поэтому до конечной точки пути доберутся не все.