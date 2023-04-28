«Питер Пэн и Венди»: Рецензия Киноафиши

Венди Дарлинг вместе со своими братьями и Питером Пэном отправляются в Нетландию, где их ждут незабываемые приключения.

Детскую сказку Джеймса Барри, посвященную памяти его старшего брата, который умер, когда писателю было шесть лет, не раз переосмысляли в кино. Первая экранизация, сюжетно практически полностью повторяющая оригинальную историю Питера Пэна, вышла еще в 1924 году. Затем, в 1953-м, Disney представил свой знаменитый мультфильм по произведению Джеймса Барри, который сейчас воспринимается иначе, чем в детстве. Несмотря на трогательную историю о неизбежности взросления и необходимости иногда давать волю своему внутреннему ребенку, диснеевский «Питер Пэн» сейчас вызывает возмущение своими культурными стереотипами о коренных народах Северной Америки и недопустимым расистским юмором в отношении племени алгонкинов. После анимационной версии 1953 года Стивен Спилберг поделился своим взглядом на известную сказку: в его картине «Капитан Крюк» 1991 года «мальчик, который умел летать» вырос и стал юристом, но ему снова пришлось поверить в волшебство и вернуться в Нетландию, чтобы вернуть домой своих детей, похищенных пиратами. В 2003 году вышла одна из самых красивых экранизаций, буквально пропитанная волшебством, а в 2011 году увидел свет необычный сериал «Неверлэнд», в котором история Питера Пэна очень напоминает адаптацию романа про Оливера Твиста. На этом проекте успешные экранизации повести Джеймса Барри и закончились.

Надежду на интересную версию сказки в 2021 году подарил Дэвид Лоури. В своей картине «Питер Пэн и Венди», выпущенной под эгидой Disney и по сути являющейся ремейком классического мультфильма 1953 года, режиссер обещал переосмыслить классическую историю взросления на новый лад. Учитывая, какие удивительные волшебные миры создал Лоури в «Легенде о Зеленом рыцаре» и «Пите и его драконе», у новой экранизации о путешествии в Нетландию, были все шансы на успех. Однако «Питер Пэн и Венди», премьера которого состоялась сегодня на Disney+, скорее напоминает конфету в очень красивой обертке, но пресную внутри. Разбираемся, почему фильм Дэвида Лоури – экранизация, к которой точно не захочется возвращаться, невзирая на ее сказочную атмосферу.

Питер Пэн и Венди

Действие «Питера Пэна и Венди», как и анимационного фильма 1953 года, начинается в доме семейства Дарлингов. Братья Джон и Майкл сражаются на деревянных саблях, а затем к ним присоединяется и старшая сестра Венди, которую убедительно играет дочка Милы Йовович Эмбер Андерсон (вы могли видеть ее в прологе «Черной вдовы»). Девочка вот-вот должна покинуть родительский дом и отправиться в интернат для юных леди. В отличие от классического диснеевского мультфильма, в картине Лоури взросление Венди связано с отдельной жизнью от родителей, а не с наступлением подросткового периода. Героиня также не рассказывает истории о приключениях Питера Пэна своим братьям. И отказ от этих моментов, благодаря которым и создавалось ощущение, что сказка оживает у вас на глазах, делает фильм приземленным и лишенным посыла, что чудеса случаются с теми, кто в них верит.

Питер Пэн и Венди

В фильме нет и намека на симпатию Венди к Питеру, которая в предыдущих экранизациях выглядела неловко и вызывала много вопросов. Летающий мальчик из историй героини, в фантазийный образ которого она была влюблена, обычно оказывался эгоистом и особо не считался с чувствами девочки, точнее, часто пользовался ими, а затем делал вид, что та ему безразлична. Отказ от этих эмоциональных качелей в отношения Питера и Венди, которые в детстве воспринимаются как настоящая любовь, был правильным решением со стороны создателей нового фильма. В версии Лоури между героями допустима только дружба и они все-таки пытаются друг друга понять.

Питер Пэн и Венди

В «Питере Пэне» режиссеру удалось передать магию полета – от путешествия детей в Нетландию действительно захватывает дух. Волшебная страна в мире Дэвида Лоури напоминает таинственный остров, который хочется исследовать вдоль и поперек. Несмотря на ностальгическую атмосферу и ощущение, что вы вернулись в тот день, когда впервые посмотрели мультфильм про Питера Пэна, сбивчивое повествование и желание режиссера за 1 час 46 минут поделиться всеми своими мыслями о взрослении и о том, как важно находить магию в обыденных вещах, не дает вдоволь насладиться приключением.

Питер Пэн и Венди

«Питер Пэн и Венди» с линии дружбы главных героев постоянно резко перескакивает на историю Капитана Крюка, которого на экране воплотил Джуд Лоу, и вы просто не успеваете изучить Нетландию. Да, главный злодей получился по-настоящему кровожадным, впрочем, не лишенным души, но Лоури постоянно перетягивает на него внимание и рассказывает о травмирующем прошлом пирата, которое ему видится куда более важным, чем естественное желание Венди продлить детство. Из-за того, что личность Крюка получает слишком много внимания, остальные персонажи не выделяются на фоне его поистине трагической фигуры. Если бы повествование велось от лица антагониста, как это удачно сработало в случае с «Малефисентой» и «Круэллой», картина бы получилась цельной, да и смотреть на грозного Джуда Лоу, командующего пиратами и эффектно сражающегося со своим заклятым врагом, – одно удовольствие.

Питер Пэн и Венди

Новая версия сказки, помимо бесстрашной Венди и любящего риск обаятельного Питера Пэна, представила и очаровательную Динь-Динь, и мудрую принцессу Тигровую Лилию, но этих героинь непростительно мало в фильме, и они, увы, лишь выполняют функции спасительниц, а их истории режиссеру и вовсе неинтересны. А русалок, которые всегда были важной частью историй про Нетландию, в фильме даже не упоминают, хорошо, что хоть крокодила оставили. В общем, в «Питере Пэне и Венди» все всегда сводится к Крюку, который тоже когда-то был ребенком, но слишком рано повзрослел. В какой-то момент описание психологического портрета героя начинает утомлять, и просто хочется наконец узнать о приключениях девочки и мальчика, который умел летать, но, увы, такой возможности вам не предоставят.

Питер Пэн и Венди

«Питер Пэн и Венди», несмотря на волшебство, которое оживает на экране, взял слишком мало от оригинального произведения, да и от классического мультфильма тоже, помимо общих сюжетных рамок. Безусловно, это очень красивая версия известной сказки, но ее основная идея теряется в попытках Дэвида Лоури о Крюке побольше рассказать и показать вам красоты Нетландии. Если вы хотите на один вечер сбежать в волшебную страну от тяжелой реальности – «Питер Пэн и Венди» к вашим услугам, но это точно не история, которая останется в вашем сердце.