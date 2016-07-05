«Гений»: Рецензия Киноафиши

Исповедь Калибана

Когда его спрашивали, каким он видит себя, он всегда отвечал: «Я Калибан». Уродец-дикарь из шекспировской «Бури» - отверженный и одинокий. Изгой. Хотя внешне Томас Вулф казался вполне милым парнем. Пусть и немного нервным. Из тех, про кого говорят – «не в себе». Хотя как тут остаться «в себе», когда твой роман не хочет печатать никто. Ни одно издательство – все отказались. Осталось только одно – то, где работал Макс Перкинс (Колин Ферт). Что, вы никогда не слышали это имя? А вот «Калибан» (Джуд Лоу) его слышал. Еще бы! Амбициозному писаке – да не знать того, кто привел в литературу Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя, это, простите, моветон.

Николь Кидман, Джуд Лоу. Кадр из фильма «Гений»

Но Макс Перкинс приведет в литературу и Томаса Вулфа. Причем приведет за руку, под сильной опекой. Макс – редактор от Бога – будет редактировать и править его романы, и править так, что любой другой на месте Вулфа попросту бы завыл. От рукописи «Взгляни на свой дом, ангел» осталась одна треть. От книги «О времени и о реке» - одна десятая. Нет, конечно, с «Калибаном» советовались, но легко ли резать самого себя? Тем более что у Вулфа была «дурная привычка» исповедоваться в каждом слове: он писал только о том, что болело…

Колин Ферт, Джуд Лоу. Кадр из фильма «Гений»

«Гений» - фильм-участник конкурсной программы Берлинале-2016 – работа дебютная. Хотя её режиссера Майкла Грандаджа знают хорошо, правда, как режиссера театрального: в Великобритании он считается постановщиком номер один. Знают его и актеры: и с Колином Фертом, и с Джуд Лоу, и с Николь Кидман он уже пересекался на сцене. Тем не менее, никакой театральщины «Гений» не унаследовал: если не знать, кто такой Майкл Грандадж, о театральном «происхождении» режиссера догадаться нельзя.

Николь Кидман. Кадр из фильма «Гений»

Впрочем, некоторые мои коллеги все же обвиняют «Гений» в излишней театральности. Но я бы сказала по-другому: «Гений» излишне литературен. Мало того, что тема выбрана весьма специфическая (оттенки взаимоотношений писателя и редактора понятны не всем), так еще в фильм введены довольно большие куски текста. Который воспринимается на слух очень тяжело. А оценить его красоту или уникальность ещё тяжелее. Плюс на первый взгляд «Гений» совершенно бесконфликтен: между Вулфом и Перкинсом царит идиллия…

Джуд Лоу. Кадр из фильма «Гений»

Однако конфликт между ними все-таки есть – конфликт сопоставления. Это спор «гуляки праздного» и того, кто «алгеброй гармонию поверил»: спор интуитивного творчества и рационального мышления. Кто победил? – победила Литература (ведь в данном случае «Моцарт» и «Сальери» работали над одним и тем же шедевром, и цель у них была одна). Тем не менее, в их безоблачное сотрудничество как-то не веришь: без боя ни один автор на свете не отдаст своего текста на растерзание. А Томас Вулф (по версии сценаристов) отдает. И не просто отдает – еще и благодарит за то, что научили его, убогого, уму-разуму.

Колин Ферт, Джуд Лоу. Кадр из фильма «Гений»

Однако кое в чем «Гений» не имеет себе равных. И это «кое-что» - актеры. Видимо, не даром звезды выстраиваются в очередь, чтобы играть в спектаклях Майкла Грандаджа – он умеет работать с ними. Не стал исключением и кинодебют: похоже, что Николь Кидман, Колин Ферт и Джуд Лоу сыграли здесь свои лучшие роли. Особенно это касается Лоу: его герой хоть и называет себя Калибаном, на самом деле похож на щенка-беспризорника – то испуганного, то зарвавшегося, но всегда трогательного хрупкого. А вот что касается картины в целом… Такое впечатление, что режиссер отдал все свои силы актерам, а сам отступил в тень. И в те моменты, где «выключается» актерское обаяние, «выключается» и фильм. К сожалению.

В русском прокате с 7 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Гений»

Вера Алёнушкина