«Дождливый день в Нью-Йорке»: Рецензия Киноафиши

Если и есть на свете что-то неизменное, так это фильмы Вуди Аллена. Невротик с Манхэттена исправно выпускал по фильму в году до недавнего времени, пока поднявшаяся волна #MeToo не припомнила режиссеру недоказанный эпизод домогательства многолетней давности. Amazon, только заключившие с Алленом долгосрочный контракт, отказались от сотрудничества – так «Дождливый день в Нью-Йорке» был отложен на полку. Сейчас связь времен восстанавливается – снова осень, а на кинотеатральных экранах крутится новый фильм Аллена. Правда, в Америке его не посмотреть, зато россияне оказались привилегированной аудиторией.

«Дождливый день в Нью-Йорке» снова посвящен любимому городу режиссера, который становится местом действия сентиментальной романтической истории. Молодой разочарованный интеллектуал Гэтсби Уэллс (Тимоти Шаламе) везет свою университетскую подругу Эшли Энрайт (Эль Фаннинг) показать родной Манхэттен с его меланхоличными барами, кинотеатрами, где крутят черно-белую классику, и просторными музеями. Однако все пойдет не по плану – девушка должна отлучиться на часовое интервью с гениальным режиссером Роланом Поллардом (Лив Шрайбер), а задержится намного дольше. Хмурому творцу не нравится его новый фильм, поэтому он предпочитает страдать и меланхолично напивается, сбегая от юной журналистки. Эшли проведет день вместе со сценаристом-невротиком (Джуд Лоу) и горячей кинозвездой (Диего Луна), пока Гэтсби будет бродить по улицам в компании старой знакомой (Селена Гомес), навещать нелюбимых родителей и играть в покер.

Фанаты Вуди Аллена останутся скорее довольны, хотя не увидят абсолютно ничего нового (можно сходу назвать пару десятков других фильмов режиссера, которые на голову выше «Дождливого дня в Нью-Йорке»). Правда, вряд ли это можно считать объективным минусом – всю фильмографию тщедушного нью-йоркского комика можно представить в формате сверхдлинного сериала, бесконечной мыльной оперы про чересчур рефлексивных мужчин, их неудачи в личной и профессиональной жизни. Если вам нравится Аллен в его классическом виде – с традиционным шрифтом титров, джазовой музыкой в саундтреке и (псевдо)интеллектуальными панчлайнами, то удовольствие гарантированно. Уже привычный неймдроппинг (Ортега-и-Гассет, Куросава и Чарли Паркер) прилагается.

Дождливый день в Нью-Йорке

Впрочем, джазовое очарование фильма окутывает многочисленные недостатки, на которые с каждым годом становится все труднее закрывать глаза. Аллен сноб (прописная истина), но здесь его брезгливость брызжет через край: Нью-Йорк – для нью-йоркцев, а приезжим глупышкам вроде героини Эль Фаннинг здесь делать нечего. Раньше режиссер сам частенько играл гипертрофированную версию себя («Манхэттен», «Воспоминания о звездной пыли», «Энни Холл»), но с возрастом стал доверять эту функцию другим – самым удачным его заменителем был Джесси Айзенберг. Здесь эту роль играет Тимоти Шаламе, красивый мальчик, новая голливудская звезда, и, откровенно говоря, что-то идет не так. Подросток из 2010-х, которому едва стукнул двадцатник, будто успел застать золотую эпоху Голливуда и переслушать весь джаз, а теперь выглядит так несовременно с его любовью к пыльному ретро. Впрочем, интонационные отголоски 83-летнего режиссера, можно заметить и в других персонажах – депрессивном постановщике Полларде или его сценаристе (кстати, Джуд Лоу тут выявляет свое фантастическое сходство с Алленом).

Время летит, но только не для Вуди Аллена. Например, поколенческий конфликт между зажиточными аристократами и бунтующей без причины молодежью (герой Шаламе и его родители) остался в далеком прошлом. Однако Аллен будто бы застрял в 70-80-х, повторяя один и тот же набор сюжетов и тем. Только иногда он осмеливается взглянуть в глаза своей наступившей старости («Загадочное убийство в Манхэттене»). Впрочем, грех на это жаловаться, ведь каждый год можно снова прокатиться на родной и предсказуемой машине времени, которая отправляет нас туда, где все просто и знакомо. И даже современные социальные тренды оказываются перед ней бессильны.

Марат Шабаев