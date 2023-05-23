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Киноафиша Новости В Каннах состоялась премьера исторической драмы «Подстрекательница» с Алисией Викандер

В Каннах состоялась премьера исторической драмы «Подстрекательница» с Алисией Викандер

23 мая 2023 16:27
В Каннах состоялась премьера исторической драмы «Подстрекательница» с Алисией Викандер

Фильм получил восьмиминутную овацию

В рамках 80-го Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера исторической драмы «Подстрекательница», главные роли в которой сыграли Алисия Викандер и Джуд Лоу. Несмотря на восьмиминутную зрительскую овацию, пресса приняла фильм неоднозначно — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения картины сейчас составляет 50% при четырнадцати обзорах, но рецензенты единогласно хвалят игру ведущих звезд.

В центре сюжета — Екатерина Парр (Викандер), шестая и последняя жена короля Генриха VIII (Лоу). Из всех избранниц монарха лишь ей удалось избежать изгнания и смерти, но далось женщине это с большим трудом, потому что с возрастом мнительность короля прогрессировала со страшной силой. По жанру это костюмированный психологический триллер с элементами хоррора.

Картина является англоязычным дебютом бразильца Карима Айнуза («Невидимая жизнь Эвридики», «Пляж будущего»). Сценарий написали Джессика и Генриетта Эшворт, ранее работавшие над сериалом «Убивая Еву» и драмой «Расскажи это пчелам». В остальной актерский состав вошли Сэм Райли, Эдди Марсан, Руби Бенталл, Эрин Доэрти и Брайони Ханна.

Сейчас права на фильм продают на Каннском кинорынке. В Великобритании и в ряде других стран «Подстрекательница» выйдет на стрим-сервисе Amazon Prime Video.

Фото: Brouhaha Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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