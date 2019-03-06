«Vox Lux»: Рецензия Киноафиши

Мария Кувшинова смотрит, как Натали Портман поёт песни Sia

Для начала хочется порекомендовать зрителю не смотреть второй фильм Брейди Корбетта («Детство лидера») в дубляже, потому что переход между вокалом с оригинальной дорожки и русскими голосами с богатым ТЮЗовским интонированием по-настоящему травмирует. Если чем и хорош «Vox Lux», так это горячечными монологами повзрослевшей героини в исполнении Натали Портман, но российский зритель обречен выслушивать их в импортозаместительной версии, как и закадровый текст Уиллема Дефо. Звездные имена на афише несколько затуманили сознание прокатчика, решившего, что у него в руках очередной «Черный лебедь», искрящийся хит для широкой аудитории, не умеющей читать титры — ха-ха-ха.

Между тем, «Vox Lux», несмотря на интригующий синопсис — кино для очень специфической публики. Не известно, вникает ли продюсер, миллиардер Мишель Литвак — владелец портов и железнодорожных цистерн, в нюансы спонсируемых им картин, но его имя стоит в титрах «Драйва», «Неонового демона» и «Только бог простит» Николаса Виндинга Рефна, а также странноватого режиссерского дебюта Райана Гослинга — и картина Корбетта в плане атмосферы хорошо вписывается в ряд этих тягучих, паталогичных постлинчевских картин.

Доброжелательный продюсер-миллиардер — хорошая опция для молодого режиссера, который хочет говорить сразу о Самом Важном, например, о связи поп-культуры и терроризма, о сатанинской природе творчества или о дефлорации целой нации в сентябре 2001-го года. Четырнадцатилетняя Селеста чудом остается в живых после школьной стрельбы и вместе с сестрой сочиняет о своих переживаниях песню, с которой начинается поп-карьера сконструированной Корбеттом звезды; при желании в ней можно разглядеть черты и Эйми Уайнхаус, и Кайли Миноуг, и Майли Сайрус и, конечно же, Арианы Гранде (в 2017-м году у нее на концерте в Манчестере произошел взрыв, унесший жизни как минимум двадцати двух человек).

Первая серьезная роль в «Загадочной коже», участие в «Меланхолии» Триера, «Зильс-Марии» Ассаяса и вторых «Забавных играх» Ханеке, вероятно, сформировали у Корбетта — актёра, ставшего режиссёром — определенные представления о кинематографе и своём месте в нём. Романная структура, ироничный закадровый текст, ударная финальная отсылка к «Доктору Фаустусу» Томаса Манна, визуальные цитаты из Рембрандта, танцы под стробоскоп, разговоры в постели на фоне городских огней, пижонские титры в духе европейского кинематографа 1970-х — все это понятный набор guilty pleasures, маленьких удовольствий, в получении которых режиссера не ограничивают скучные студийные продюсеры (в контексте «Vox Lux», кстати, становится понятно, что и Томас Манн и Рембрандт — это тоже поп-культура и больше не получится маркировать их как «высокое искусство»).

Корбетт-режиссер похож на ребёнка, который строит замок из подручного хлама — из блесток с рождественской елки, обломков чужих биографий, из поп-мелодий и старых видеоклипов, из статусных папиных аксессуаров и маминых бриллиантов, которые иногда поблескивают с полутемного экрана. В этом фильме кое-что удивляет, многое вызывает недоумение, почти ничего не работает, но некоторые вещи работают пугающе хорошо — и в итоге, вопреки всему, удивительным образом работает весь фильм целиком, как работает магия выдуманной Селесты, которая каждый раз оставляет за кулисами свои истерики, чувство вины перед сестрой и дочерью, боль в раздробленном пулей межпозвоночном диске и поднимается на сцену, чтобы петь свою музыку.

Мария Кувшинова