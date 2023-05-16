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Киноафиша Новости Ана де Армас, Джуд Лоу и другие звезды возглавили актерский состав нового фильма Рона Ховарда

Ана де Армас, Джуд Лоу и другие звезды возглавили актерский состав нового фильма Рона Ховарда

16 мая 2023 11:29
Ана де Армас, Джуд Лоу и другие звезды возглавили актерский состав нового фильма Рона Ховарда

Это будет триллер о выживании с обилием черного юмора.

Режиссер Рон Ховард («Игры разума», «Гонка») собрал звездный актерский состав для своего следующего фильма — триллера о выживании «Происхождение видов» (Origin of Species). Как сообщает Deadline, в картине снимутся Ана де Армас («Блондинка»), Джуд Лоу («Питер Пэн и Венди»), Алисия Викандер («Ирма Веп») и Даниэль Брюль («На Западном фронте без перемен»).

В центре сюжета окажется группа разношерстных героев, решивших отдохнуть от современной цивилизации и найти ответ на вечный вопрос о смысле жизни. Для этого они отправляются на Галапагосские острова.Там герои неожиданно сталкиваются с убийством и оказываются в смертельной опасности. Повествование будет вестись с двух разных точек зрения. Также ожидается масса черного юмора.

Сценарий написал Ной Пинк («Тетрис»). Ховард также будет продюсировать ленту вместе с Брайаном Грейзером под баннером их общей производственной компании Imagine Entertainment. Сейчас картина продается на Каннском кинорынке. Съемки начнутся в четвертом квартале этого года и пройдут в австралийском штате Квинсленд.

Рон Ховард умеет хорошо работать во всех жанрах, но с историями о выживании он справляется особенно хорошо. Ранее режиссер снял драмы «13 жизней», «В сердце моря» и «Аполлон 13».

Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Dave Benett / WireImage / Marc Piasecki / Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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