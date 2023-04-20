Питер Пэн и Венди, 2022

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Постер фильма Питер Пэн и Венди
4.3
Питер Пэн и Венди - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Питер Пэн и Венди
4.3

Питер Пэн и Венди

, 2023
Peter Pan & Wendy
США / боевик, приключения, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Питер Пэн и Венди
4.3
Питер Пэн и Венди - Трейлер 2
Питер Пэн и Венди  Трейлер 2

В ролях

Яра Шахиди
Яра Шахиди
Tinker Bell
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Капитан Крюк
Александр Молони
Питер Пэн
Джим Гэффиган
Джим Гэффиган
Сми
Эвер Андерсон
Эвер Андерсон
Венди Дарлинг
Алисса Вапанатак
Тигрица Лили
Joshua Pickering
Джон Дарлинг
Якоби Джуп
Michael Darling
Молли Паркер
Молли Паркер
Mrs. Darling
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Mr. Darling
Режиссер Дэвид Лоури
Сценарист Дэвид Лоури, Тоби Хальбрукс, Джеймс Мэтью Барри
Композитор Дэниэл Харт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 27 апреля 2023
Премьера в мире 20 апреля 2023
Дата выхода
28 апреля 2023 Испания
MPAA PG
Производство Walt Disney Pictures, Whitaker Entertainment
Другие названия
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Рейтинг фильма

4.3
Оцените 14 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 апреля 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Питер Пэн и Венди - Трейлер 2
Питер Пэн и Венди Трейлер 2
Питер Пэн и Венди - Трейлер
Питер Пэн и Венди Трейлер
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Цитаты

Tiger Lily Первый раз, когда я отправилась в путь одна, в Японии, моя пра-пра-бабушка подошла ко мне и сказала: «Чувствуй землю под ногами, чтобы глаза могли найти звёзды. Держи прошлое в сердце, но знай — куда идти дальше, решаешь ты сам.»

Наша рецензия

Сказка об утраченном детстве.
Сказка об утраченном детстве. Венди Дарлинг вместе со своими братьями и Питером Пэном отправляются в Нетландию, где их ждут незабываемые приключения. Детскую сказку Джеймса Барри, посвященную памяти его старшего брата, который умер, когда писателю было шесть лет, не раз переосмысляли в кино. Первая экранизация, сюжетно практически полностью повторяющая оригинальную историю Питера Пэна, вышла еще в 1924 году. Затем, в 1953-м, Disney представил свой знаменитый мультфильм по произведению Джеймса Барри, который сейчас…

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