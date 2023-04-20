Питер Пэн и Венди, 2022

ПроизводствоWalt Disney Pictures, Whitaker Entertainment
Другие названия
Peter Pan & Wendy, Peter Pan a Wendy, Peter Pan y Wendy, Pán Péter és Wendy, Peeter Paan ja Wendy, Peter Pan, Peter Pan e Wendy, Peter Pan och Lena, Piotruś Pan i Wendy, Πίτερ Παν & Γουέντι, Питер Пэн и Венди, Пітер Пен і Венді, ピーター・パン＆ウェンディ, 小飛俠與溫蒂, Peter Pan Wendy, 小飞侠与温蒂, 小飞侠真人版, 彼得潘, פיטרפן & ונדי, 小飞侠, Peter Pan und Wendy, פיטר פן ו-וונדי, פיטר-פן ווונדי, ปีเตอร์ แพน และ เวนดี้, 피터 팬 & 웬디, 피터팬 & 웬디, Πίτερ Παν και Γουέντι, 彼得·潘与温蒂, 彼得潘与温蒂, 彼得潘真人版, Peter Pan and Wendy
Tiger LilyПервый раз, когда я отправилась в путь одна, в Японии, моя пра-пра-бабушка подошла ко мне и сказала: «Чувствуй землю под ногами, чтобы глаза могли найти звёзды. Держи прошлое в сердце, но знай — куда идти дальше, решаешь ты сам.»
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Сказка об утраченном детстве.
Венди Дарлинг вместе со своими братьями и Питером Пэном отправляются в Нетландию, где их ждут незабываемые приключения.
Детскую сказку Джеймса Барри, посвященную памяти его старшего брата, который умер, когда писателю было шесть лет, не раз переосмысляли в кино. Первая экранизация, сюжетно практически полностью повторяющая оригинальную историю Питера Пэна, вышла еще в 1924 году. Затем, в 1953-м, Disney представил свой знаменитый мультфильм по произведению Джеймса Барри, который сейчас…
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