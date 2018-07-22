Все трейлеры фильма final trailer украинский трейлер дублированный трейлер с comic con дублированный тизер-трейлер
Ходил в 3D - не пожалел.
Резюмирую) фильм добротный. 7/10 поставлю. Любителям "вселенной Роулинг" всё равно понравится)
Как начать рассказ о новом фильме во вселенной Гарри Поттера, такой любимой, сказочной и немного рождественской? Франшиза продолжается, в ней планируется пять фильмов, первый из которых вышел два года назад. "Фантастические твари и где они обитают" – приквелл поттерианы, рассказывающий о событиях, случившихся за 65 лет до основных событий в "Гарри Поттере": поездке Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн), будущего создателя учебника "Фантастические твари и где они обитают", в Нью-Йорк.
Магозоолог Ньют, который пересек океан с небольшим чемоданчиком, уместившим в себе целый зоопарк необычных животных, теряет некоторых из них в городе. Поиски животных не только привлекают к нему внимание Магического Конгресса США в лице Тины Голдштейн (Кэтрин Уотерстон), но и помогают найти друзей: не-мага Якоба Ковальски (Дэн Фоглер), Тину и её сестру, волшебницу Куинни (Элис Судол). Однако на Саламандера падает подозрение Главы Департамента магической безопасности Персиваля Грейвса (Колин Фаррел) в сговоре с темным волшебником – Грин-де-Вальдом (Джонни Депп).
По счастливой случайности Ньюту и Тине удается спастись, но в городе небезопасно – кто-то наносит ему разрушения, и это явно не пропавшие животные. Виной всему обскур – могучая. темная, агрессивная сила, развивающаяся у детей-магов, если они подавляют свою силу. Его носителем является Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер), это он выпустил обскура в город. Появившиеся мракоборцы пытаются убить Криденса, но маленькая часть обскура от них все же ускользает, а под обликом Персиваля Грейвса обнаруживается скрывающийся Грин-де-Вальд, которого берут под стражу. Вот такой задел на все последующие продолжения!
Премьера этого года – "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" – сиквел предыдущего фильма, однако его сюжет географически охватывает не только Нью-Йорк, но еще Париж и Лондон с тремя разными Министерствами магии. После возвращения из Америки Ньют все же написал книгу "Фантастические твари и где они обитают", будущий учебник для учеников Хогвартса, стал известен, но это не лишает его застенчивости. Министерство предлагают ему работу под руководством брата – Тесеуса (Каллум Тернер) в отделе мракоборцев. Их задача – найти и убить Криденса, на что Саламандер точно не может согласиться, будь это даже условием отнятого у него права путешествовать за границу. Но события не ждут: при транспортировке из Америки Грин-де-Вальд сбегает в Париж, где обосновывается со своими сторонниками и находит Криденса, путешествующего с цирком.
Криденс продолжает поиск своих родных, пытаясь выяснить, почему он так одинок. В этом ему помогает девушка-маледиктус, Нагайна (Клаудия Ким), получившая проклятье по своему роду. Загадки множатся и приводят нас истории к семьи Лестрейндж, в частности, к Лете Лестрейндж (Зои Кравиц), невесте Тесея. Мир волшебников и людей готов расколоться на части: Грин-де-Вальд уже собирает своих сторонников. Мало, кто может открыто ему противостоять. Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) просит оказать эту услугу Ньюта Саламандера, хотя никто не знает, во что это ему обойдется!
Теперь об общих впечатлениях от фильма. Многие надеялись на продолжение поттерианы, но это совсем другое кино. Ньют Саламандер, талантливый, милый, добрый, застенчивый, но он не "тянет" на центрального персонажа, как и его фантастические твари, которых мы уже могли видеть в Хогвартсе, только в меньшем количестве. "Фантастическим тварям" явно не хватает глубины, сильного главного героя, который держал бы на себе весь сюжет, отсюда и пропадающее ощущение фэнтези, магии, волшебства.
Альбус Дамблдор интересно показан Джудом Лоу, он уже демонстрирует свои способности как к преподаванию, так и сильного мага, но у образа очень мало экранного времени. Их встреча Грин-де-Вальдом (Джонни Депп) в будущем неминуема, хотя когда-то они дали клятву, мешающую им идти друг против друга. А вот преступления Грин-де-Вальда, по-моему, только назревают: идеи мирового господства магов над людьми, побег из Нью-Йорка, встреча со сторонниками на стадионе больше похожи на фашистский путч, но ему далеко до Волан-де-Морта. Кстати, Джоан Роулинг явно читала "Мастера и Маргариту" Булгакова, если учесть что в "Поттериане" главный злодей имеет часть имени от Воланд, а в новой франшизе Грин-де-Вальд предстает перед нами с разными глазами, что является описанием князя тьмы – Воланда в романе Булгакова. Вот ведь, все классические фишки когда-то выстреливают, как ружьё на стене.
В "Фантастических тварях 2" углубили образ Криденса (Эзра Миллер), однако, интересно, кем он окажется на самом деле, ведь раскрытие его персонажа, его загадки только впереди. Образы же других, знакомых нам героев по фильму "Фантастические твари и где они обитают" померкли или не раскрылись до конца: я имею ввиду Якоба Ковальски, его возлюбленную Куинни и мракоборца Тину.
История семьи Лестрейнджей и Леты Лестрейндж (Зои Кравиц) показана достаточно интересно, но конец мне показалась скомканным. Я все время мысленно переключалась – вспоминала Беллатрису Лестрейндж, ее сестру Нарциссу и их семейное древо, ведь девичьи фамилии обеих сестер – Блэк, оттуда же происходил и Сириус Блэк – крестный Гарри Поттера.
Надо отдать должное – в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" хорошо потрудились дизайнеры, мастера спецэффектов над созданием визуальной картинки, чем очень гордятся его создатели. Да, получилось отлично – три разных Министерства Магии, как внешне, так и по входу; квартира Ньюта в Лондоне; городские улицы и квартиры в трех столицах – все блестяще! Сохранилась музыкальная тема из поттерианы и графика названия, что авансом указывает на преемственность новой франшизы с "Поттером". Лично я ничего не имею против режиссера Дэвида Йейтса, мне нравится его "Гарри Поттер и Принц-полукровка", но сюжет 2-х нынешних фильмов слабее "Поттера", и одни визуальные эффекты их не вытянут. Но даже не это главное!
Мне нравились фильмы вселенной Гарри Поттера именно глубиной, продуманностью сюжета, идущего в ногу с книгой; сам Хогвартс и его герои – Дамблдор, юные волшебники, учителя, а также идеи, чувства, которые связывали главных персонажей и всех вокруг: дружба, верность, любовь, способность к самопожертвованию, противостояние сил добра и зла... Это очень вдохновляло! Сюжетно каждый фильм в отдельности был завершен: да, учеба закончилась, герои разъезжались на каникулы, а главные события свершились и из них можно извлечь уроки! В новой франшизе мы имеем дело с другим развитием сюжета, а именно, два фильма со "сквозным" развитием действия подготавливают будущие продолжения. Посмотрим, каков будет результат на выходе, а пока – можно посмотреть новый вариант фантэзийного экшена!
Удачного вам просмотра!
Фильм красивый (как всегда), атмосфера пытается просачиваться местами. Но! Никак не получается закрыть глаза на огромный провал в сценарии, и, следовательно, на том, что позволили писать сценарий Джоан Роулинг. Сюжет субмурный, многие персонажи выдуманы как будто на ходу, их линии скачут по угловатым кочкам и так неровного повествования. Многие сцены выглядят очень литературно. Может быть, в романе все это действие смотрелось бы и выигрышно, но никак не в кино. От тварей тут, практически, осталось только одно название, на сюжет они никак не влияют, как и многие, впрочем, персонажи.
К сожалению, весь красивый отфактуренный и хорошо проработанный антураж (кроме костюмов) не спасает от картонности сюжета. Если во всех фильмах про Гарри Поттера (тоже неровных, кстати) проступала четко прописанная структура, как и в книгах, впрочем, то тут мы отчетливо видим, что литературной основы как таковой нет – Роулинг взялась за кино без основной своей стихии, где она зарекомендовала себя как прародительница самой известной в мире волшебной вселенной.Если говорить о касте, то актёров собрали самых восстребованных, и авторы имеют на то полное право. Все исполнители стараются и всячески проживают свои роли, но опять же, сложилось впечатление, что их героями откровенно пренебрегают. Почему, смотрите выше. И да кстати, технически, монтаж оставляет желать лучшего. Но тут мы должны ругать выпускающую студию, скорее всего. Первые Твари понравились как большое и многообещающее ответвление всеми нами любимой вселенной, что совершенно не скажешь про продолжение, увы. Выглядит всё это как откровенная коммерческая эксплуатация. То же случилось и со вселенной «Властелина колец» в свое время, когда Питер Джексон намеренно раздул маленькую книжку «Хоббита» на целую трилогию. Но, согласитесь, где Джексон и где литературная Роулинг и, хоть и хорошо зарекомендовавший себя, режиссёр Дэвид Йейтс со своей командой? Конечно же, автору писательнице, подарившей нам самую обширную магическую вселенную, мы простим многое, но насколько хватит терпения публики, если франшиза Тварей (а задумалось, ни много ни мало, 5 фильмов всего) будет продолжаться в том же духе, что и "Преступления Гриндевальда".Текст - Егор Максимов
Скучный и совсем не интересный(единственные смешные моменты были с нюхачем)вообщем не стоит тратить деньги на кино,можно позже посмотреть в интернете и так же разочероваться
Спецэффекты и музыка, конечно, на уровне, но даже они не спасли фильм.
сюжет странный, не понимаю к чему вёл и к чему привёл, динамики вообще не увидел - как будто проходная серия сериала.
Джуд и Деп актёры очень хорошие, но как-то они не гармонично вписались в историю, хотя роли отыграли на высоте - думаю, нужно было не таких известных актёров взять.
4 балла из 10ти!
пересматривать точно не стану, а вот Гарри Потеров еще не раз!
Не знаю чего ждали разочарованные, большего количества самих тварей или летающих метел, а может Сойку Пересмешницу ))
Мне, например, всего хватило, без переборов и излишеств.
Но следите внимательно за тем, кто кому приходится родственником - мы с сыном запутались :)) Мои друзья тоже.
