Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - дублированный финальный трейлер
Киноафиша Трейлеры Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда. Дублированный финальный трейлер

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда. Дублированный финальный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 26 сентября 2018
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда – Преступления Грин-де-Вальда с 15 ноября в кино!
login 22 июля 2018, 12:15
Не стоит смотреть этот фильм, вообще по интернету тоже.
22 июля 2018, 12:15 Ответить
Анна Кирсанова 12 сентября 2018, 12:31
Оценка
Наоборот стоит! Жду с нетерпением!
12 сентября 2018, 12:31 Ответить
Анна Кирсанова 12 сентября 2018, 12:34
Оценка
Люблю такие красивые сказки с превращениями!
12 сентября 2018, 12:34 Ответить
Olga Alyabeva 2 ноября 2018, 20:53
Оценка
Смотрела 1 часть. Очень понравилась. На вторую обязательно пойду
2 ноября 2018, 20:53 Ответить
Анна Кирсанова 3 ноября 2018, 14:05
Оценка
Какое ограничение по возрасту?
3 ноября 2018, 14:05 Ответить
Дарья Снейп 9 ноября 2018, 14:37
Оценка
Охх, как фанат Гарри Поттера говорю, что грех пропустить такую премьеру!
9 ноября 2018, 14:37 Ответить
Ангелина Звонарева 11 ноября 2018, 19:05
в ответ на сообщение Анна Кирсанова от 3 ноября 2018, 14:05
12+
11 ноября 2018, 19:05 Ответить
Саша Александров 11 ноября 2018, 19:52
Обязательно схожу на этот фильм! Сколько стоят билеты для людей от 14 лет?
11 ноября 2018, 19:52 Ответить
Нюхль 12 ноября 2018, 18:07
в ответ на сообщение login от 22 июля 2018, 12:15
Оценка
И почему же?
12 ноября 2018, 18:07 Ответить
kamradkamrad 13 ноября 2018, 11:05
Оценка
Отличная сказочка, однозначно пойду всей семьей !!! Первая часть понравилась , жду еще больше от продолжения!!! Больше эмоций больше впечатлений ))
13 ноября 2018, 11:05 Ответить
sheryeshelon 14 ноября 2018, 13:36
Даже из принципа посмотрев первую часть , а она весьма- весьма зачетная!!! Конечно же хочется увидеть продолжение!
14 ноября 2018, 13:36 Ответить
Святослав Ковашевіч 15 ноября 2018, 07:40
Оценка
сколько билет стоит?))
15 ноября 2018, 07:40 Ответить
violetta_frantsuzova 15 ноября 2018, 15:11
Связана ли этот фильм с первой частью частью?
15 ноября 2018, 15:11 Ответить
Егор Мерный 15 ноября 2018, 21:18
Оценка
"Суперские гады:проступки Грин-де-Вальда"- классный такой фильм. Всем советую. Эффекты и там тыры-пыры. Каст огонь, не помню как кого звали, но Капитан Джек Воробей вообще хорошо сыграл. Если бы я была критиком, поставила бы 10/10
15 ноября 2018, 21:18 Ответить
poshehonec 15 ноября 2018, 21:27
Оценка
Здравствуйте) утром посмотрел фильм и был слегка разочарован... Ожидал большего, если честно. Много диалогов и маловато экшена. Первый был подинамичней. Смотрел после ночной смены, возможно это повлияло на восприятие)
Ходил в 3D - не пожалел.
Резюмирую) фильм добротный. 7/10 поставлю. Любителям "вселенной Роулинг" всё равно понравится)
15 ноября 2018, 21:27 Ответить
mariaygerasimova 16 ноября 2018, 00:32
Оценка
Это разочарование. Это боль. Зачем она взялась за эту бредятину? Они там сошли сума и решили еще денег заработать. ГП был замечательным. Оставили бы все как есть. «Проклятое дитя» они снимать не хотят, показали только в виде глупой постановки с актерами не соответствующими героям книг, а снять предисторию британской сказки с американскими актерами да еще и в как минимум 3 частях они рады. Лучше бы «Дары смерти» сняли достойно в 3-4 частях. Если Вы не прочитали в своей жизни книг о ГП и не являетесь большим фанатом мира ГП, то сходите на этот фильм. Скорее всего он Вам понравится. И скорее всего его необходимо влспринимать, как отдельный фильм, не связанный почти никак со вселенной ГП. Потому что если воспринимать эти фильм как часть вселенной ГП в идеологическом плане, то это ужас. Если сравнивать подход к съемкам фильма оригинального ГП, то «ФТ»- это американский блокбастер на тему магов и волшебников со всеми известными актерами Америки, чтобы «выстрелить» по зрителю наверняка и фильм получился кассовым. Они бы еще Николаса Кейджа пригласили, у него есть опыт съемок в таком жанре. Вобщем, поклонникам ГП советую не расстраиваться. Любителям желаю хорошего просмотра.
16 ноября 2018, 00:32 Ответить
Сема Ленский 16 ноября 2018, 07:58
Оценка
Фильм сплошная неудача, все самое сладкое оставили на следующую часть
16 ноября 2018, 07:58 Ответить
Иван Иванов 16 ноября 2018, 10:30
Тухляк! Жаль, что потратил время на этот отстой!
16 ноября 2018, 10:30 Ответить
devlogin264 16 ноября 2018, 11:41
Оценка
То самое чувство, когда фильм только закончился, а ты уже ждешь следующую часть=)
16 ноября 2018, 11:41 Ответить
Анна Кирсанова 16 ноября 2018, 19:41
Оценка
Посмотрели в 3D, понравился, советую посмотреть! Имена и сюжет, конечно запутанный, кто и где трудно разобраться, но как всегда идёт борьба со злом, много колдовства, экзотических животных, очень милых утконосов, которые воруют всё из металла, и зелёная палочка в кармане прикольная, будем ждать продолжения.
16 ноября 2018, 19:41 Ответить
mkopoteva 16 ноября 2018, 23:45
Оценка
Половину фильма не понимала что происходит вообще и кто все эти люди.фильм на один раз . Ожидала большего.
16 ноября 2018, 23:45 Ответить
Buhv 17 ноября 2018, 09:25
Скучнее фильма не встречал. Люди выходили в середине фильма. Вторая часть сильно разочаровала. Вероятно фильм 12-
17 ноября 2018, 09:25 Ответить
Оля Новикова 17 ноября 2018, 18:17
Оценка
Ааааааа!!! Фильм очешуительный!!! Сегодня на нём была. Даже если вы не фанат вселенной Гарри Поттера, но любите фантастику и животных, то обязательно сходите.
17 ноября 2018, 18:17 Ответить
Оля Новикова 17 ноября 2018, 18:19
в ответ на сообщение Buhv от 17 ноября 2018, 09:25
Оценка
Наоборот фильм интересный!!! Если и уходить так это за пятнадцать минут до конца. Я даже не заметида, как прошло полтора часа. Идите обязательно!!!
17 ноября 2018, 18:19 Ответить
Илья Носов 17 ноября 2018, 20:11
Оценка
Авно редкостное, нудность 1,5 часа. Так и не понял кто кому кто есть кто. С такими поворотами сюжета можно и 100 книг написать, брат брата двоюродной сестры праправнук.... 2 момента ух.. С драконами и цирком уродов... Остальное тупое бла бла бла.... Не тратьте деньги
17 ноября 2018, 20:11 Ответить
Katniss 17 ноября 2018, 21:54
Оценка
Кто сможет изменить будущее?

Как начать рассказ о новом фильме во вселенной Гарри Поттера, такой любимой, сказочной и немного рождественской? Франшиза продолжается, в ней планируется пять фильмов, первый из которых вышел два года назад. "Фантастические твари и где они обитают" – приквелл поттерианы, рассказывающий о событиях, случившихся за 65 лет до основных событий в "Гарри Поттере": поездке Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн), будущего создателя учебника "Фантастические твари и где они обитают", в Нью-Йорк.

Магозоолог Ньют, который пересек океан с небольшим чемоданчиком, уместившим в себе целый зоопарк необычных животных, теряет некоторых из них в городе. Поиски животных не только привлекают к нему внимание Магического Конгресса США в лице Тины Голдштейн (Кэтрин Уотерстон), но и помогают найти друзей: не-мага Якоба Ковальски (Дэн Фоглер), Тину и её сестру, волшебницу Куинни (Элис Судол). Однако на Саламандера падает подозрение Главы Департамента магической безопасности Персиваля Грейвса (Колин Фаррел) в сговоре с темным волшебником – Грин-де-Вальдом (Джонни Депп).

По счастливой случайности Ньюту и Тине удается спастись, но в городе небезопасно – кто-то наносит ему разрушения, и это явно не пропавшие животные. Виной всему обскур – могучая. темная, агрессивная сила, развивающаяся у детей-магов, если они подавляют свою силу. Его носителем является Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер), это он выпустил обскура в город. Появившиеся мракоборцы пытаются убить Криденса, но маленькая часть обскура от них все же ускользает, а под обликом Персиваля Грейвса обнаруживается скрывающийся Грин-де-Вальд, которого берут под стражу. Вот такой задел на все последующие продолжения!

Премьера этого года – "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" – сиквел предыдущего фильма, однако его сюжет географически охватывает не только Нью-Йорк, но еще Париж и Лондон с тремя разными Министерствами магии. После возвращения из Америки Ньют все же написал книгу "Фантастические твари и где они обитают", будущий учебник для учеников Хогвартса, стал известен, но это не лишает его застенчивости. Министерство предлагают ему работу под руководством брата – Тесеуса (Каллум Тернер) в отделе мракоборцев. Их задача – найти и убить Криденса, на что Саламандер точно не может согласиться, будь это даже условием отнятого у него права путешествовать за границу. Но события не ждут: при транспортировке из Америки Грин-де-Вальд сбегает в Париж, где обосновывается со своими сторонниками и находит Криденса, путешествующего с цирком.

Криденс продолжает поиск своих родных, пытаясь выяснить, почему он так одинок. В этом ему помогает девушка-маледиктус, Нагайна (Клаудия Ким), получившая проклятье по своему роду. Загадки множатся и приводят нас истории к семьи Лестрейндж, в частности, к Лете Лестрейндж (Зои Кравиц), невесте Тесея. Мир волшебников и людей готов расколоться на части: Грин-де-Вальд уже собирает своих сторонников. Мало, кто может открыто ему противостоять. Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) просит оказать эту услугу Ньюта Саламандера, хотя никто не знает, во что это ему обойдется!

Теперь об общих впечатлениях от фильма. Многие надеялись на продолжение поттерианы, но это совсем другое кино. Ньют Саламандер, талантливый, милый, добрый, застенчивый, но он не "тянет" на центрального персонажа, как и его фантастические твари, которых мы уже могли видеть в Хогвартсе, только в меньшем количестве. "Фантастическим тварям" явно не хватает глубины, сильного главного героя, который держал бы на себе весь сюжет, отсюда и пропадающее ощущение фэнтези, магии, волшебства.

Альбус Дамблдор интересно показан Джудом Лоу, он уже демонстрирует свои способности как к преподаванию, так и сильного мага, но у образа очень мало экранного времени. Их встреча Грин-де-Вальдом (Джонни Депп) в будущем неминуема, хотя когда-то они дали клятву, мешающую им идти друг против друга. А вот преступления Грин-де-Вальда, по-моему, только назревают: идеи мирового господства магов над людьми, побег из Нью-Йорка, встреча со сторонниками на стадионе больше похожи на фашистский путч, но ему далеко до Волан-де-Морта. Кстати, Джоан Роулинг явно читала "Мастера и Маргариту" Булгакова, если учесть что в "Поттериане" главный злодей имеет часть имени от Воланд, а в новой франшизе Грин-де-Вальд предстает перед нами с разными глазами, что является описанием князя тьмы – Воланда в романе Булгакова. Вот ведь, все классические фишки когда-то выстреливают, как ружьё на стене.

В "Фантастических тварях 2" углубили образ Криденса (Эзра Миллер), однако, интересно, кем он окажется на самом деле, ведь раскрытие его персонажа, его загадки только впереди. Образы же других, знакомых нам героев по фильму "Фантастические твари и где они обитают" померкли или не раскрылись до конца: я имею ввиду Якоба Ковальски, его возлюбленную Куинни и мракоборца Тину.

История семьи Лестрейнджей и Леты Лестрейндж (Зои Кравиц) показана достаточно интересно, но конец мне показалась скомканным. Я все время мысленно переключалась – вспоминала Беллатрису Лестрейндж, ее сестру Нарциссу и их семейное древо, ведь девичьи фамилии обеих сестер – Блэк, оттуда же происходил и Сириус Блэк – крестный Гарри Поттера.

Надо отдать должное – в фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" хорошо потрудились дизайнеры, мастера спецэффектов над созданием визуальной картинки, чем очень гордятся его создатели. Да, получилось отлично – три разных Министерства Магии, как внешне, так и по входу; квартира Ньюта в Лондоне; городские улицы и квартиры в трех столицах – все блестяще! Сохранилась музыкальная тема из поттерианы и графика названия, что авансом указывает на преемственность новой франшизы с "Поттером". Лично я ничего не имею против режиссера Дэвида Йейтса, мне нравится его "Гарри Поттер и Принц-полукровка", но сюжет 2-х нынешних фильмов слабее "Поттера", и одни визуальные эффекты их не вытянут. Но даже не это главное!

Мне нравились фильмы вселенной Гарри Поттера именно глубиной, продуманностью сюжета, идущего в ногу с книгой; сам Хогвартс и его герои – Дамблдор, юные волшебники, учителя, а также идеи, чувства, которые связывали главных персонажей и всех вокруг: дружба, верность, любовь, способность к самопожертвованию, противостояние сил добра и зла... Это очень вдохновляло! Сюжетно каждый фильм в отдельности был завершен: да, учеба закончилась, герои разъезжались на каникулы, а главные события свершились и из них можно извлечь уроки! В новой франшизе мы имеем дело с другим развитием сюжета, а именно, два фильма со "сквозным" развитием действия подготавливают будущие продолжения. Посмотрим, каков будет результат на выходе, а пока – можно посмотреть новый вариант фантэзийного экшена!

Удачного вам просмотра!
17 ноября 2018, 21:54 Ответить
Олеся Полянская 18 ноября 2018, 01:41
в ответ на сообщение mkopoteva от 16 ноября 2018, 23:45
Оценка
Ну чтоб понимать стоило бы посмотреть первую часть, хотя, сын не смотрел, а всё понял без труда.
18 ноября 2018, 01:41 Ответить
Олеся Полянская 18 ноября 2018, 01:48
в ответ на сообщение mariaygerasimova от 16 ноября 2018, 00:32
Оценка
Из принципа не смотрю фильм, если читала книгу, а если посмотрела фильм, то не стану читать книгу, это не портит ощущение ни от книг ни от фильмов :)
18 ноября 2018, 01:48 Ответить
sgotovetskiy 18 ноября 2018, 02:55
Оценка
ЭТО ШЕДЕВР!!!
18 ноября 2018, 02:55 Ответить
ps_eydelzon 18 ноября 2018, 09:22
Оценка
А главное называется часть «преступления грин-де-вальда». Почему нельзя было сделать упор на этом? Сами «твари» вообще какая-то условность не имеющая отношения к сюжету. Если уж и делать приквел к Поттеру, то оставить сюжет на первый план, причем можно было бы сделать это на уровне. Много лишних разговоров. Это далеко не уровень Гарри Потера, имхо
18 ноября 2018, 09:22 Ответить
Тимур Чувашаев 18 ноября 2018, 12:55
в ответ на сообщение Дарья Снейп от 9 ноября 2018, 14:37
Согласен с вами!
18 ноября 2018, 12:55 Ответить
Михаил Ли 18 ноября 2018, 16:40
Оценка
Это худшее что могли показать а кино, такого количества мата в зале я давно не слышал, народ плюется и тупо уходит и я их понимаю, сам спал весь фильм, тупее и скучнее ничего не видел очень жаль потраченных денег и времени! Полного г-но!
18 ноября 2018, 16:40 Ответить
Нюхль 18 ноября 2018, 18:58
Оценка
Когда пошла, очень боялась, что это не оправдает мои ожидания. Но оправдало. Советую
18 ноября 2018, 18:58 Ответить
Коля Таракан 18 ноября 2018, 20:18
Оценка
хороший фильм
18 ноября 2018, 20:18 Ответить
Ksenia Ignateva 19 ноября 2018, 00:26
Оценка
Это какая то чушь!!! Просто сидели засыпали... жалко времени(((
19 ноября 2018, 00:26 Ответить
Егор Максимов 19 ноября 2018, 12:33
Оценка
Фантастический сумбур и место Роулинг в кино
Фильм красивый (как всегда), атмосфера пытается просачиваться местами. Но! Никак не получается закрыть глаза на огромный провал в сценарии, и, следовательно, на том, что позволили писать сценарий Джоан Роулинг. Сюжет субмурный, многие персонажи выдуманы как будто на ходу, их линии скачут по угловатым кочкам и так неровного повествования. Многие сцены выглядят очень литературно. Может быть, в романе все это действие смотрелось бы и выигрышно, но никак не в кино. От тварей тут, практически, осталось только одно название, на сюжет они никак не влияют, как и многие, впрочем, персонажи.
К сожалению, весь красивый отфактуренный и хорошо проработанный антураж (кроме костюмов) не спасает от картонности сюжета. Если во всех фильмах про Гарри Поттера (тоже неровных, кстати) проступала четко прописанная структура, как и в книгах, впрочем, то тут мы отчетливо видим, что литературной основы как таковой нет – Роулинг взялась за кино без основной своей стихии, где она зарекомендовала себя как прародительница самой известной в мире волшебной вселенной.Если говорить о касте, то актёров собрали самых восстребованных, и авторы имеют на то полное право. Все исполнители стараются и всячески проживают свои роли, но опять же, сложилось впечатление, что их героями откровенно пренебрегают. Почему, смотрите выше. И да кстати, технически, монтаж оставляет желать лучшего. Но тут мы должны ругать выпускающую студию, скорее всего. Первые Твари понравились как большое и многообещающее ответвление всеми нами любимой вселенной, что совершенно не скажешь про продолжение, увы. Выглядит всё это как откровенная коммерческая эксплуатация. То же случилось и со вселенной «Властелина колец» в свое время, когда Питер Джексон намеренно раздул маленькую книжку «Хоббита» на целую трилогию. Но, согласитесь, где Джексон и где литературная Роулинг и, хоть и хорошо зарекомендовавший себя, режиссёр Дэвид Йейтс со своей командой? Конечно же, автору писательнице, подарившей нам самую обширную магическую вселенную, мы простим многое, но насколько хватит терпения публики, если франшиза Тварей (а задумалось, ни много ни мало, 5 фильмов всего) будет продолжаться в том же духе, что и "Преступления Гриндевальда".Текст - Егор Максимов
​​​​​​​Inst. @capuchin.boulevardЗаголовок абзаца
19 ноября 2018, 12:33 Ответить
Афоня 19 ноября 2018, 19:42
Оценка
Фильм стоило посмотреть только ради возвращения в Хогвартс. Это было очень трогательно, аж олдскулы свело.
19 ноября 2018, 19:42 Ответить
Дарья Герасименко 20 ноября 2018, 13:14
Полное разочерование(по сравнению с первой частью😒4 из 10
Скучный и совсем не интересный(единственные смешные моменты были с нюхачем)вообщем не стоит тратить деньги на кино,можно позже посмотреть в интернете и так же разочероваться
20 ноября 2018, 13:14 Ответить
Саша Вв 20 ноября 2018, 17:09
Оценка
Один из худших фильмов, что я посмотрел за всю жизнь.
20 ноября 2018, 17:09 Ответить
Сергей Сарафинович 20 ноября 2018, 21:48
Оценка
В пустую потрачены 280 рублей и 2 часа жизни. Сюжет нулевой!!! Бл_вота!
20 ноября 2018, 21:48 Ответить
6755 21 ноября 2018, 14:59
Оценка
Мне фильм очень понравился, но он совсем не детский, моим понравился, но они уже большие 13 и 15 лет. Много диалогов, но мне это как раз и понравилось.
21 ноября 2018, 14:59 Ответить
Инна Шевченко 21 ноября 2018, 20:17
Оценка
Нам с ребёнком 3D очень понравился. Для любителей Гарри Потера.
21 ноября 2018, 20:17 Ответить
AnneSt 23 ноября 2018, 13:55
Оценка
Больше всего разочаровал сюжет и попытка вставить "поворотные повороты", в итоге все вышло слишком запутанно, причем неоправдано, на мой взгляд. Мотивировки героев оставляют удручающее впечатление, к концу фильма до сих пор не понятно, что же движет Грин-де-вальдом. Главная любовная линия мешала и казалось глуповатой, будто ее вставили для галочки, "чтобы была".
Спецэффекты и музыка, конечно, на уровне, но даже они не спасли фильм.
23 ноября 2018, 13:55 Ответить
Виктория Хохлова 23 ноября 2018, 19:29
Оценка
очень классный фильм лучший и очень захватывающий
23 ноября 2018, 19:29 Ответить
Андрей 23 ноября 2018, 21:14
Оценка
мне и первые не очень понравились, но этот совсем!(хотя Гарри Потеров обожаю)
сюжет странный, не понимаю к чему вёл и к чему привёл, динамики вообще не увидел - как будто проходная серия сериала.
Джуд и Деп актёры очень хорошие, но как-то они не гармонично вписались в историю, хотя роли отыграли на высоте - думаю, нужно было не таких известных актёров взять.
4 балла из 10ти!
пересматривать точно не стану, а вот Гарри Потеров еще не раз!
23 ноября 2018, 21:14 Ответить
kristina.lukyanchuk.88 23 ноября 2018, 22:13
Оценка
Фильм классный,но долгий и нудный
23 ноября 2018, 22:13 Ответить
b.valentina321 23 ноября 2018, 23:00
Оценка
Ску - ко - та ! Ушли с сеанса, не досмотрев до конца. Нас хватило на 70 минут.
23 ноября 2018, 23:00 Ответить
olgabedashova 24 ноября 2018, 13:58
ужасный фильм ааа
24 ноября 2018, 13:58 Ответить
Ирина Володина 25 ноября 2018, 08:33
Оценка
Какая ерунда! Так разочаровали(( скучно и нудно! Так все испортить....
25 ноября 2018, 08:33 Ответить
alfiya7163 25 ноября 2018, 16:41
Фильм не интересный... жалко потерянного времени и денег... не стоит ходить на этот фильм... всё так тупо ... затянуто...нудно.. скучно.
25 ноября 2018, 16:41 Ответить
Татьяна Вайганд 26 ноября 2018, 07:17
Оценка
Эм, к сожалению, это было довольно скучно и пресно. Мне понравилась первая часть, но эта - совсем не то, ставлю 3/10. Разочарование месяца😄
26 ноября 2018, 07:17 Ответить
les.rebrova 26 ноября 2018, 08:41
Оценка
В целом фильм оставляет двоякое впечатление... Актеры, эффекты, проработка - отлично. Но сюжета как такового нет. По сути складывается впечатление, что весь фильм затеян лишь ради финальной сцены и фразы как обоснуй и логика. Как самостоятельный фильм не бодойдет вообще, ибо своего отдельно взятого сюжета кроме семейного скелета Литы не имеет. К тому же многое без первой части будет не понятно, и еще больше вопросов появляется к концу... Часть из них мне понятна как тому, кто неплохо знает вселенную, но человеку неподкованному будет малопонятно происходящее на экране.
26 ноября 2018, 08:41 Ответить
Марина Апоян 26 ноября 2018, 18:15
Оценка
НУДНЫЙ, ЗАТЯНУТЫЦ, на середине ушли из кинозала.
26 ноября 2018, 18:15 Ответить
hopestan 2 декабря 2018, 23:50
Оценка
Отличный фильм! Не детский совсем. Конечно, если вы не являетесь поклонником этой серии книг и фильмов и уж тем более не видели ни одного фильма о Гарри Поттере и его магическом мире, так вот сразу увидет и полюбить будет сложно, хотя даже эта, отдельно взятая часть очень добротно и смотрибельно сделана. Тут есть все и многочесленные спецэффекты, которыми сейчас уже никого не удивить (пожалуй, мы уже видели все) и точный, безошибочный монтаж, и красивую картинку, и чудесную музыку, и шикарных актеров (трех, как минимум, из высшей лиги) за игрой которых просто интересно наблюдать. Но, самое главное, в фильме есть та самая магия которая живет в каждой картине Вселенной Гарри Потерра. И чтоб ее увидеть достаточно вот такой вот идеально-красивой картинки и немного собственной фантазии. 2 часа, легко и незаметно и уже хочется продолжения.
Не знаю чего ждали разочарованные, большего количества самих тварей или летающих метел, а может Сойку Пересмешницу ))
Мне, например, всего хватило, без переборов и излишеств.
2 декабря 2018, 23:50 Ответить
lisevich 9 декабря 2018, 15:01
Оценка
Отличный фильм! Стоит сходить.
Но следите внимательно за тем, кто кому приходится родственником - мы с сыном запутались :)) Мои друзья тоже.
9 декабря 2018, 15:01 Ответить
Денис Владимиров 10 декабря 2018, 11:22
Оценка
Замечательный фильм не зря сходил
10 декабря 2018, 11:22 Ответить
Сергей Семко 12 декабря 2018, 21:26
Оценка
Хороший фильм
12 декабря 2018, 21:26 Ответить
Диана Романова 18 декабря 2018, 11:05
Оценка
Бред полный. Зря потратила время((((
18 декабря 2018, 11:05 Ответить
