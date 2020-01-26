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Гнездо Гнездо
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The Nest

Гнездо, 2019

2019 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Успешный бизнесмен, сколотивший состояние в США, возвращается в Англию, где сталкивается с непреодолимыми трудностями.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Через девять лет после полнометражного дебюта «Марта, Марси Мэй, Марлен» режиссер Шон Дуркин снимает историю об антрепренере, чье тщеславие приводит к потере связи с реальностью.

В свою драму о столкновении идеалов Нового и Старого Света Дуркин пригласил, во-первых, Джуда Лоу, которому играть высокомерных героев не в новинку (Ленни из «Молодого папы» и Йон-Рогг из «Капитана Марвел» тому доказательство), а во-вторых, Кэрри Кун, наиболее известную по ролям в сериалах «Фарго» и «Грешница». Супруги, отношения между которыми напряжены, старый жутковатый особняк с множеством секретных дверей, мертвые лошади... Кажется, все здесь располагает к созданию фильма ужасов, но нет: самым страшным здесь оказывается отец семейства О’Хара, уверовавший в собственную ложь.

Рори (Джуд Лоу) — патриарх семьи О’Хара. В погоне за единственной в своем роде бизнес-возможностью вместе со своей женой Эллисон (Кэрри Кун) и двумя детьми, Беном (Чарли Шотуэлл) и Самантой (Уна Рош), он намерен переехать из США в Англию. Эллисон неуверенно, но поддерживает его решение, ведь за последние десять лет им приходилось переезжать четыре раза. Семья обретает дом в старом особняке в Суррее, и пока Рори по привычке из кожи вон лезет, чтобы добиться небывалых карьерных высот, Эллисон чувствует себя изолированной от мира в собственном доме, их сын подвергается насмешкам одноклассников, а дочь проходит через подростковую фазу и сопутствующий ей бунт.

 

 

Первая полнометражная работа режиссера Шона Дуркина после фильма «Марта, Марси Мэй, Марлен» и последовавшего за ним девятилетнего перерыва.

Идея для фильма пришла Шону Дуркину из личного опыта. Он был рожден в Канаде, почти сразу после его появления на свет семья переехала в Англию, а когда ему исполнилось 12 лет, они вновь сменили место жительства и уехали в США.

Режиссер поместил своих персонажей именно в 1980-е годы потому, что, по его воспоминаниям, в эти годы гораздо сильнее чувствовалась разница в культурах Великобритании и США.

Лошадь Эллисон в реальной жизни зовут Торнадо, и она исполняла роль лошади Джона Сноу в сериале «Игра престолов».

Музыку к фильму написал один из участников группы Arcade Fire Ричард Перри. Режиссер Шон Дуркин писал сценарий, слушая его композиции, и поэтому обратился именно к Перри с просьбой создать саундтрек для фильма.

Незадолго до начала съемок у актрисы Кэрри Кун родился сын Хаскелл, и «Гнездо» стало ее первой работой, в которой она исполнила роль матери, будучи матерью в реальности. По ее словам, это сильно повлияло на ее игру в фильме.

Так как актриса Кэрри Кун была задействована в сценах с участием лошади, перед началом съемок ей нужно было заниматься верховой ездой. У нее было три тренера: в Нью-Йорке, Торонто и Лондоне.

Между актерами Чарли Шотуэллом и Уной Рош, сыгравшими детей главных героев, быстро установились почти родственные отношения. Героя Шотуэлла зовут Бен, и Рош ласково называла его созвучным bean, что можно перевести как «фасолинка».

 

Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети – все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 сентября 2020
Премьера онлайн 22 октября 2020
Премьера в мире 26 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Шон Дуркин
Шон Дуркин
В ролях
Кэрри Кун
Кэрри Кун
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Энн Рейд
Энн Рейд
Таттиона Джонс
Таттиона Джонс
Чарли Шотуэлл
Чарли Шотуэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гнездо 5 постеров
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Рори (Джуд Лоу) — трейдер, который когда-то перебрался из родной Великобритании в Америку, чтобы построить там новую жизнь. Теперь он намерен вернуться обратно: в Лондоне появилась некая «возможность», которую никак нельзя упускать. Его жена Эллисон (Кэрри Кун) от идеи не в восторге. За последние десять лет супруги не раз переезжали, и к тому же Англия — совершенно чужое место и для американки Эллисон, и для ее старшей дочери Саманты, и для их общего с Рори сына…
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саундтрек фильма Гнездо
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Красавчик Алфи уже не тот: 7 необычных ролей Джуда Лоу Когда внешность - не главное.
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22 сентября 2020 15:57
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17 июня 2020 12:25
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