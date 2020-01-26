Гнездо, 2019

Через девять лет после полнометражного дебюта «Марта, Марси Мэй, Марлен» режиссер Шон Дуркин снимает историю об антрепренере, чье тщеславие приводит к потере связи с реальностью.

В свою драму о столкновении идеалов Нового и Старого Света Дуркин пригласил, во-первых, Джуда Лоу, которому играть высокомерных героев не в новинку (Ленни из «Молодого папы» и Йон-Рогг из «Капитана Марвел» тому доказательство), а во-вторых, Кэрри Кун, наиболее известную по ролям в сериалах «Фарго» и «Грешница». Супруги, отношения между которыми напряжены, старый жутковатый особняк с множеством секретных дверей, мертвые лошади... Кажется, все здесь располагает к созданию фильма ужасов, но нет: самым страшным здесь оказывается отец семейства О’Хара, уверовавший в собственную ложь.

Рори (Джуд Лоу) — патриарх семьи О’Хара. В погоне за единственной в своем роде бизнес-возможностью вместе со своей женой Эллисон (Кэрри Кун) и двумя детьми, Беном (Чарли Шотуэлл) и Самантой (Уна Рош), он намерен переехать из США в Англию. Эллисон неуверенно, но поддерживает его решение, ведь за последние десять лет им приходилось переезжать четыре раза. Семья обретает дом в старом особняке в Суррее, и пока Рори по привычке из кожи вон лезет, чтобы добиться небывалых карьерных высот, Эллисон чувствует себя изолированной от мира в собственном доме, их сын подвергается насмешкам одноклассников, а дочь проходит через подростковую фазу и сопутствующий ей бунт.