Военное кино, которое прежде являло собой исключительно документалистику, еще в 10-е годы прошлого века стало меняться и пришло к художественному вымыслу. После выхода в 1915 году фильма «Рождение нации» Дэвида Гриффита война стала одной из главных тем в кино.

С тех пор многое изменилось, и возник вопрос: все ли позволено режиссеру при съемке военного фильма? Две мировые войны, неисчислимое множество локальных конфликтов, гражданские войны. Всегда есть вероятность, что авторское видение тех или иных событий кого-нибудь да заденет. Объективность в таких вещах почти недостижима, ведь все мы на подсознательном уровне остро чувствуем, какой разрушительной силой обладает война.

В России эти фильмы имеют сильный патриотический посыл, но на достоверность не претендуют (почти). А вот на противоположном полюсе находится Квентин Тарантино, который в свойственной ему ироничной манере снижает военный пафос до нуля и умудряется этим никого, вроде бы, не оскорбить.

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