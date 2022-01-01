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Фильмы про войну
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Фильмы про войну

Все 49 Онлайн
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Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер
2019, США
Балканский рубеж
Балканский рубеж
7.0
боевик, драма, военный
2019, Россия / Сербия
Спасти Ленинград
Спасти Ленинград
5.0
драма, исторический
2019, Россия
Братство
Братство
5.0
военный, драма
2019, Россия
Код «Красный»
Код «Красный»
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, детектив
2019, Великобритания
Ржев
Ржев
7.0
военный, драма
2019, Россия
Налёт грейхаундов
Налёт грейхаундов
1.0
боевик, драма, военный
2019, США
Пятнадцать минут войны
Пятнадцать минут войны
6.0
боевик, драма, военный, исторический
2019, Бельгия
Т-34
Т-34
Смотреть за 1 рубль
8.0
военный, боевик, приключения
2018, Россия
Шпионская игра
Шпионская игра
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, военный, биография
2018, США
Точка невозврата
Точка невозврата
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер
2018, США
Последствия
Последствия
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, триллер
2017, США
28 панфиловцев
28 панфиловцев
8.0
военный, драма
2016, Россия
Антропоид
Антропоид
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, военный, биография
2016, Великобритания / Франция / Чехия
Жена смотрителя зоопарка
Жена смотрителя зоопарка
7.0
драма, биография, военный
2016, США
Рай
Рай
7.0
драма
2016, Россия / Германия
Милый Ханс, дорогой Петр
Милый Ханс, дорогой Петр
3.0
драма
2015, Россия / Германия / Украина
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, драма, исторический
2015, Россия
Битва за Севастополь
Битва за Севастополь
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, мелодрама, боевик
2015, Россия / Украина
Дорога на Берлин
Дорога на Берлин
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, драма
2015, Россия
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Военное кино, которое прежде являло собой исключительно документалистику, еще в 10-е годы прошлого века стало меняться и пришло к художественному вымыслу. После выхода в 1915 году фильма «Рождение нации» Дэвида Гриффита война стала одной из главных тем в кино.

С тех пор многое изменилось, и возник вопрос: все ли позволено режиссеру при съемке военного фильма? Две мировые войны, неисчислимое множество локальных конфликтов, гражданские войны. Всегда есть вероятность, что авторское видение тех или иных событий кого-нибудь да заденет. Объективность в таких вещах почти недостижима, ведь все мы на подсознательном уровне остро чувствуем, какой разрушительной силой обладает война.

В России эти фильмы имеют сильный патриотический посыл, но на достоверность не претендуют (почти). А вот на противоположном полюсе находится Квентин Тарантино, который в свойственной ему ироничной манере снижает военный пафос до нуля и умудряется этим никого, вроде бы, не оскорбить.

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