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Фильмы про исторические события

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На подвиг отчизна зовет
На подвиг отчизна зовет
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военный, документальный
2020, Россия
Бронекатер
Бронекатер
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документальный
2020, Россия
Запечатленные временем
Запечатленные временем
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0.0
документальный
2020, Россия
Генерал Де Голль
Генерал Де Голль
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5.0
драма, биография, исторический
2020, Франция
Роберт — король Шотландии
Роберт — король Шотландии
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5.0
исторический
2019, США
Капитал в XXI веке
Капитал в XXI веке
7.0
документальный
2019, Франция / Новая Зеландия
Ленин. Неизбежность
Ленин. Неизбежность
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6.0
драма, исторический, биография
2019, Россия
4 лица Моны Лизы
4 лица Моны Лизы
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0.0
документальный
2019, Италия
Первый король Рима
Первый король Рима
6.0
драма, исторический
2019, Италия / Бельгия
Томирис
Томирис
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4.0
драма, исторический
2019, Казахстан
Королева Мария
Королева Мария
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7.0
драма
2019, Румыния
Мятежник
Мятежник
4.0
приключения
2019, Великобритания
Вокзалы России: связь времен
Вокзалы России: связь времен
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документальный
2018, Россия
28 панфиловцев
28 панфиловцев
8.0
военный, драма
2016, Россия
Обещание
Обещание
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8.0
драма, исторический, триллер
2016, США
Союзники
Союзники
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7.0
триллер
2016, США
Герника
Герника
5.0
драма, исторический, мелодрама
2016, Испания / США
Моя земля
Моя земля
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драма
2015, Германия / Дания
Гагарин. Первый в космосе
Гагарин. Первый в космосе
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исторический, драма, биография
2013, Россия
Брестская крепость
Брестская крепость
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драма, военный
2010, Россия / Беларусь
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В последние десятилетия в мире происходило множество событий, каждое из которых достойно воплощения на большом экране. Если же вернуться на столетия назад, можно найти тысячи невероятных исторических моментов. Режиссерам остается лишь выбрать, какой эпохе отдать предпочтение, а зрителям – определиться с выбором ленты.

Пять лучших фильмов про исторические события

В этих картинах описываются реальные события, которые происходили в то или иное время. Масштабные реконструкции не просто описывают исторические факты. Они рассказывают о судьбах простых людей, которые были втянуты в водоворот событий. Историю часто делают те, о ком сегодня почти ничего не известно. Но и сейчас, и сотни лет назад люди стремились к одному – к счастью, свободе и любви.

Обещание

В основе сюжета лежат реальные исторические события, происходившие в начале 20-го века. Великая Османская империя вот-вот падет, и это время турки решают использовать для геноцида армян. В центре событий оказываются студент-медик, американский журналист и француженка армянского происхождения. Любовный треугольник затягивает главных героев, но их чувства отходят на второй план на фоне ужасающего истребления целого народа. При бюджете 90 млн долларов фильм собрал в прокате только 12 млн. Однако представители студии заявили, что это неважно. Картина не преследовала цели собрать как можно больше средств.

Идея состояла в том, чтобы привлечь внимание общественности к истории.

Банды Нью-Йорка

В этом легендарном фильме Мартин Скорсезе впервые сотрудничал с Леонардо ДиКаприо, которого впоследствии возьмет на главные роли еще в нескольких своих картинах. Действие происходит в середине 19-го века. Нью-Йорк раздирает противостояние местных банд. Город пытаются поделить коренные американцы и ирландские мигранты. Здесь действует только один закон: убей – или будешь убит. Когда в очередной стычке погибает предводитель ирландцев, его сын клянется отомстить.

Спустя годы он вернется на нью-йоркские улицы, чтобы сдержать обещание.

Брестская крепость

Российско-белорусский фильм рассказывает о событиях, произошедших в начале Великой Отечественной войны. Летом 1941 года немцы переходят границы и начинают наступление вглубь страны. Одной из первых удар на себя принимает Брестская крепость. Съемки проходили на месте реальных исторических событий. Создатели ленты с максимальной точностью воспроизвели то, что происходило во время наступления.

Декораторы создали копии построек, но перед этим специалистам пришлось разминировать территорию, на которой сохранились неразорвавшиеся снаряды.

Храброе сердце

Лента посвящена борьбе Шотландии за независимость от Англии. Действие происходит на границе 13-го и 14-го веков. Главный герой картины – Уильям Уоллес. Борец за независимость существовал в действительности, хотя многие исторические факты в фильме оказались искажены.

Лента рассказывает о становлении Уоллеса как будущего национального героя, о его детстве, взрослении и осознании того, что он должен защитить собственную страну от несправедливости.

Еще одна из рода Болейн

Событиям правления Генриха VII посвящено множество фильмов. Но чаще всего экранизируют именно эту часть его жизни – историю о том, как король Англии впервые развелся, чтобы жениться на другой женщине. В основу сценария лег одноименный роман, в центре которого находятся две сестры. И Мария, и Анна смогут завоевать сердце монарха. Каждая – в свое время. Но если одна осталась в статусе любовницы, то вторая вынудила Генриха развестись и порвать отношения с католической церковью.

И все это ради того, чтобы на 3 года взойти на английский престол.

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