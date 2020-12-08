Любовь и монстры, 2021

Долгожданный отпуск на море заканчивается для простого туриста катастрофой. Во-первых, его угораздило приехать на болгарский курорт в «мертвый сезон», во-вторых, население терроризирует загадочный монстр, пробудившийся после многовековой спячки. Для победы над чудищем эксцентричный гость разрабатывает нестандартный план, объединяясь с другими отдыхающими. Эту краткосрочную поездку на юг россиянин запомнит на всю оставшуюся жизнь.
«Любовь и монстры» — полнометражный дебют Екатерины Краснер, уже зарекомендовавшей себя работой на телевидении. Главные роли исполнили такие звезды экрана, как Роман Курцын («Я худею», «Крым»), Ян Цапник («Последний министр», «Горько!») и Кирилл Кяро («Эпидемия», «Нюхач»).
Действие разворачивается на территории живописного болгарского Святого Власа. Ежегодно сюда прилетают тысячи туристов со всей Европы. Гостей привлекает не только высококлассный сервис, но и доступные цены. Именно поэтому типичный представитель среднего класса Юра Скворцов выбрал для отдыха это солнечное местечко. Пережив непростое расставание с девушкой, парень мечтает отвлечься. В Болгарии он рассчитывал закрутить роман с какой-нибудь жгучей красоткой, но вместо этого столкнулся с таинственным монстром. Все началось с исчезновения домашнего песика и льва из зоопарка, после чего пропадать стали уже люди.
Поразмыслив, Юра делает сенсационное открытие: монстр на дух не переносит алкоголь. Чтобы выжить, оставшиеся туристы должны круглосуточно находиться в нетрезвом виде. Это приводит к неожиданным последствиям.
«Любовь и монстры» — кинотеатральный дебют Екатерины Краснер. До этого режиссер поставила мини-сериал «Молодые и сильные выживут», а также ряд короткометражных фильмов.
Сценарий написал Игорь Ткаченко, прежде работавший исключительно на телевидении. На его счету сериалы «Татьянин день», «Лапси» и «Башня».
Ефим Любинский выступил единоличным продюсером картины. Производством занималась его телевизионная компания Dixi-TV.
Исполнитель роли Юры Скворцова Роман Курцын отказался от услуг каскадера и выполнил все трюки в фильме самостоятельно.
По словам Курцына, изображать пьяного человека ему оказалось непросто. Его персонаж Юра весь фильм совершает поступки, на которые в трезвом состоянии ни за что бы не решился. На этом строится практически весь юмор «Любви и монстров». В повседневной жизни актер категорически не употребляет алкоголь и занимается спортом.
Для аутентичности создатели картины позвали на главную женскую роль актрису из Болгарии Лорину Камбурову («DOOM: Аннигиляция», «День мертвецов: Злая кровь»). Также в проекте снялась латышка Даниэлла Селицка.
Одну из эпизодических ролей исполнила знаменитая эстрадная певица Анна Семенович. Для нее это не первый опыт работы в большом кино. Ранее звезда появлялась в картинах «Гитлер Капут!», «Ржевский против Наполеона», «Большая ржака» и других.
Съемки проходили на территории Святого Власа, в Болгарии. Местом действия стал отель Dinevi Resort.
Краснер уже работала с актером Кириллом Кяро над телесериалом «Молодые и сильные выживут».
Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина – это все, что нужно для счастья Юре Скворцову, приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мёртвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы…
Своё право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них яд!