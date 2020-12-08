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Любовь и монстры Любовь и монстры
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Любовь и монстры, 2021

2021 / Россия
4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Комедия с Романом Курцыным о зомби и алкоголе
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Долгожданный отпуск на море заканчивается для простого туриста катастрофой. Во-первых, его угораздило приехать на болгарский курорт в «мертвый сезон», во-вторых, население терроризирует загадочный монстр, пробудившийся после многовековой спячки. Для победы над чудищем эксцентричный гость разрабатывает нестандартный план, объединяясь с другими отдыхающими. Эту краткосрочную поездку на юг россиянин запомнит на всю оставшуюся жизнь.

«Любовь и монстры» — полнометражный дебют Екатерины Краснер, уже зарекомендовавшей себя работой на телевидении. Главные роли исполнили такие звезды экрана, как Роман Курцын («Я худею», «Крым»), Ян Цапник («Последний министр», «Горько!») и Кирилл Кяро («Эпидемия», «Нюхач»).

Действие разворачивается на территории живописного болгарского Святого Власа. Ежегодно сюда прилетают тысячи туристов со всей Европы. Гостей привлекает не только высококлассный сервис, но и доступные цены. Именно поэтому типичный представитель среднего класса Юра Скворцов выбрал для отдыха это солнечное местечко. Пережив непростое расставание с девушкой, парень мечтает отвлечься. В Болгарии он рассчитывал закрутить роман с какой-нибудь жгучей красоткой, но вместо этого столкнулся с таинственным монстром. Все началось с исчезновения домашнего песика и льва из зоопарка, после чего пропадать стали уже люди.

Поразмыслив, Юра делает сенсационное открытие: монстр на дух не переносит алкоголь. Чтобы выжить, оставшиеся туристы должны круглосуточно находиться в нетрезвом виде. Это приводит к неожиданным последствиям.

 

«Любовь и монстры» — кинотеатральный дебют Екатерины Краснер. До этого режиссер поставила мини-сериал «Молодые и сильные выживут», а также ряд короткометражных фильмов.

Сценарий написал Игорь Ткаченко, прежде работавший исключительно на телевидении. На его счету сериалы «Татьянин день», «Лапси» и «Башня».

Ефим Любинский выступил единоличным продюсером картины. Производством занималась его телевизионная компания Dixi-TV.

Исполнитель роли Юры Скворцова Роман Курцын отказался от услуг каскадера и выполнил все трюки в фильме самостоятельно.

По словам Курцына, изображать пьяного человека ему оказалось непросто. Его персонаж Юра весь фильм совершает поступки, на которые в трезвом состоянии ни за что бы не решился. На этом строится практически весь юмор «Любви и монстров». В повседневной жизни актер категорически не употребляет алкоголь и занимается спортом.

Для аутентичности создатели картины позвали на главную женскую роль актрису из Болгарии Лорину Камбурову («DOOM: Аннигиляция», «День мертвецов: Злая кровь»). Также в проекте снялась латышка Даниэлла Селицка.

Одну из эпизодических ролей исполнила знаменитая эстрадная певица Анна Семенович. Для нее это не первый опыт работы в большом кино. Ранее звезда появлялась в картинах «Гитлер Капут!», «Ржевский против Наполеона», «Большая ржака» и других.

Съемки проходили на территории Святого Власа, в Болгарии. Местом действия стал отель Dinevi Resort.

Краснер уже работала с актером Кириллом Кяро над телесериалом «Молодые и сильные выживут».

Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина – это все, что нужно для счастья Юре Скворцову, приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мёртвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы…

Своё право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них яд!

4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 22 апреля 2021
Премьера в мире 8 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Екатерина Краснер
Екатерина Краснер
В ролях
Роман Курцын
Роман Курцын
Ян Цапник
Ян Цапник
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Анна Ардова
Анна Ардова
Вячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь и монстры 1 постер
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Любовь и монстры смотреть онлайн

Любовь и монстры
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Наша рецензия
Юра Скворцов (кочующий в последние годы по сомнительным проектам Роман Курцын) недавно пережил развод с женой. Лечить душевные раны бравый молодец решает за рубежом — видимо, негативная печать закрепилась за образом русских красавиц в сознании Юры. Во вселенной «Любви и монстров» коронавируса нет, поэтому границы открыты, и Скворцов летит в солнечную Болгарию оттянуться на полную катушку. Здесь, под жарким солнцем Средиземноморья, на территории курортного комплекса он…
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Иван Оглобля 22 апреля 2021, 15:47
Взять название американского фильма и снять очередную пошлятину с бухлом в трех декорациях это в духе рос. кинематографа.
ElizavetaPersonal 26 апреля 2021, 11:35
Этот фильм пробил дно🤮. И так нормальных российских фильмов не выпускают.
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