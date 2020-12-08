Любовь и монстры, 2021

Долгожданный отпуск на море заканчивается для простого туриста катастрофой. Во-первых, его угораздило приехать на болгарский курорт в «мертвый сезон», во-вторых, население терроризирует загадочный монстр, пробудившийся после многовековой спячки. Для победы над чудищем эксцентричный гость разрабатывает нестандартный план, объединяясь с другими отдыхающими. Эту краткосрочную поездку на юг россиянин запомнит на всю оставшуюся жизнь.

«Любовь и монстры» — полнометражный дебют Екатерины Краснер, уже зарекомендовавшей себя работой на телевидении. Главные роли исполнили такие звезды экрана, как Роман Курцын («Я худею», «Крым»), Ян Цапник («Последний министр», «Горько!») и Кирилл Кяро («Эпидемия», «Нюхач»).

Действие разворачивается на территории живописного болгарского Святого Власа. Ежегодно сюда прилетают тысячи туристов со всей Европы. Гостей привлекает не только высококлассный сервис, но и доступные цены. Именно поэтому типичный представитель среднего класса Юра Скворцов выбрал для отдыха это солнечное местечко. Пережив непростое расставание с девушкой, парень мечтает отвлечься. В Болгарии он рассчитывал закрутить роман с какой-нибудь жгучей красоткой, но вместо этого столкнулся с таинственным монстром. Все началось с исчезновения домашнего песика и льва из зоопарка, после чего пропадать стали уже люди.

Поразмыслив, Юра делает сенсационное открытие: монстр на дух не переносит алкоголь. Чтобы выжить, оставшиеся туристы должны круглосуточно находиться в нетрезвом виде. Это приводит к неожиданным последствиям.