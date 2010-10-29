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Охотники на троллей Охотники на троллей
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Охотники на троллей, 2010

2010 / Норвегия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фэнтезийный триллер переносит нас в бескрайние норвежские пейзажи. Лента уверенно балансирует на грани документального и художественного жанра. Действие происходит в лесах Норвегии, куда отправляется группа студентов. Они снимают документальный фильм, расследующий странные убийства медведей. Путь выводит их на охотника Ганса, которого подозревают в браконьерстве.

Загадочный и мрачный мужчина не настроен давать интервью, и пытается прогнать беспечную компанию. Но те упорно преследуют его и узнают тайну. Ганс охотится на троллей и убивает их. Мифические создания существуют на самом деле, и они очень опасны. Когда студенты решают отправиться на охоту вместе с Гансом, они еще не подозревают, с чем им придется столкнуться.

Это первая самостоятельная работа Андре Овредала, как режиссера полнометражного кино. После выхода проекта он снял только несколько фильмов.

В ленте несколько раз встречаются отсылки к древней скандинавской мифологии и фольклору. Например, момент, когда Калле говорит о конкурсе еды, связан с рассказом «Аскеладден». Кроме того, скандинавы верят, что существуют разные виды троллей, и это тоже нашло отражение в фильме. Здесь появляется существо с тремя головами, а также другие разновидности.

Для участия в эпизодических ролях пригласили нескольких известных норвежских комиков.

Практически сразу после выхода триллера американская кинокомпания приобрела права на ремейк. Однако к проекту так и не приступили.

«Охотник на троллей» считают своеобразной пародией на популярные теории заговоров. Еще в начале ленты студенты сомневаются в том, что смогут справиться со съемками. Но один из них спрашивает, сдался ли бы Майкл Мур. Речь идет об авторе картины, в которой проводится расследование обстоятельств теракта 11 сентября. И приводятся факты в пользу того, что он связан с секретным заговором правительства.

Бюджет фильма составил 3,5 миллиона долларов или около 20 миллионов норвежских крон, что позволило использовать современные спецэффекты при создании троллей. Сборы в мире превысили 4 миллиона долларов.

Режиссер Андре Овердал не раз признавался, что на съемки его вдохновила лента 1992 года. После просмотра черно-белого триллера «Человек кусает собаку» он захотел снять собственное кино к псевдодокументальном жанре.

Всем членам съемочной группы было дано указание сохранять максимальную секретность. Во время работы над проектом до последнего не раскрывалось название фильма, а также актерский состав. Эту информацию рассекретили практически перед самой премьерой. В сеть выпускали лишь небольшие тизеры, которые не раскрывали тайн, а нагнетали мистическую атмосферу.

Во вступительных титрах говорится о том, что в 2008 году киностудия, выпустившая картину, получила анонимную посылку. В ней находились жесткие диски с отснятыми материалами. В анонсе зрителю говорят о том, что съемки изучила группа специалистов, которые пришли к выводу, что кадры настоящие.

В завершении ленты киностудия призывает всех, кто что-либо знает о судьбе пропавших студентов, связаться с ними. Также приводятся слова премьер-министра Норвегии, якобы подтверждающие факт существования мифических существ. Для того чтобы речь Иенса Столтенберга соответствовала сценарию, пришлось немного подкорректировать фрагменты его реального выступления перед средствами массовой информации.

Во время завершающих кадров звучит мотив «В пещере у горного тролля» из сюиты норвежского композитора Эдварда Грига.

По стилистике критики часто сравнивают фильм с «Ведьмой из Блэр». Но признают, что норвежская лента более эпична.

Группа студентов узнаёт, что правительство скрывает от широких масс информацию о существовании троллей на севере Норвегии. Отважные ребята и девушки самостоятельно с помощью подручных средств уничтожают великанов, представляющих огромную опасность.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 29 октября 2010
Возраст 16+
Режиссер
Андре Овредал
Андре Овредал
В ролях
Отто Есперсен
Ганс Мортен Хансен
Томас Альф Ларсен
Роберт Столтенберг
Гленн Эрланд Тостеруд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охотники на троллей 3 постера
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Охотники на троллей смотреть онлайн

Охотники на троллей
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за 1 ₽
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Презанятный стеб на Ведьму из Блэр и на Ван Хелсинга, и на фильмы о замалчиваемых властями опасных явлениях, и бог весть еще на что.И все это на фоне… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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