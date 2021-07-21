Охотники на троллей: Восстание титанов, 2021

Долгожданное продолжение американской франшизы «Истории Аркадии» от режиссера Гильермо дель Торо. Трилогия состоит из трех сериалов, завершать которые и будет полнометражный фильм «Охотники на троллей: Восстание титанов».
Напомним, что в первом сериале «Охотники на троллей: Истории Аркадии» сюжет разворачивается вокруг приключений Джима Лейка – младшего, который однажды по дороге в школу в городке Оакс нашел мистически амулет. Джим еще не подозревал, что амулет приведет его к секретной цивилизации могучих троллей и городку Аркадия. После урока физкультуры Джиму предстояло сыграть ключевую роль в битве добра и зла и спасти мир.
В следующем сериале «Трое с небес: Истории Аркадии» действие перемещается на планету Акиридион-5, где произошел государственный переворот. Однако наследникам престола Крелу и Адже удалось бежать. Оказавшись на удаленной планете Земля, они надеялись воскресить родителей. Тем временем их космический корабль совершил посадку в городке Оакс.
В третьем сериале «Волшебники: Истории Аркадии» сюжет начинается с того момента, где остановился предыдущий сериал. Тайному ученику Мерлина предстояло собрать всех стражей Аркадии для того, чтобы вместе они могли отправиться во времена Камелота в прошлое.
Анимационный фильм призван стать заключительной частью франшизы. Несмотря на то, что со стороны Аркадия может показаться самым обычным городком, герои знают, что она находится в магическом центре, где сходятся все линии, поэтому Аркадия выступает связующим звеном в борьбе с троллями, волшебниками и пришельцами. Теперь герои всех трех сериалов объединятся в долгожданной схватке, чтобы сразиться с представителями Тайного Ордена, который контролирует магию, связавшую несколько миров.
Первая часть франшизы «Истории Аркадии» была выпущена на стриминговом сервисе Netflix в декабре 2016 года, вторая часть – в декабре 2017 года, а третья – в мае 2018 года.
Анимационный фильм основанный на серии «Охотники на троллей», созданной Гильермо дель Торо, продюсером киностудий Double Dare You и DreamWorks Animation.
Премьера фильма запланирована на июль 2021 года и пройдет на стриминговом сервисе Netflix.
В августе 2020 года продюсер и создатель Гильермо дель Торо объявил, что заключительной частью франшизы «Истории Аркадии» станет полнометражный художественный фильм и он будет называться «Охотники на троллей: Восстание титанов». В это же время стало известно, когда должна состояться премьера.
Картина станет первым художественным фильмом киностудии DreamWorks Animation, который будет распространяться исключительно на стриминговом сервисе Netflix.
Фильм является завершением трилогии «Истории Аркадии».
Для режиссеров Йоханы Матте, Эндрю Л. Шмидта и Франциско Руиса Веласко это дебютный полнометражный анимационный фильм.
Сценаристами фильма выступили Марк Гуггенхайм, Дэн Хейгмен и Кевин Хейгмен.
Продюсер Гильермо дель Торо является автором книги «Охотники на троллей», которую он написал в соавторстве с Дэниелем Краусом и выпустил ее в 2015 году.
Изначально одну из главных ролей во франшизе должен был озвучить Антон Ельчин. Однако сериал «Охотники на троллей: Истории Аркадии» в итоге стал последним проектом, над которым работал Ельчин: актер погиб вскоре после завершения записи большинства своих реплик для первого сериала. Продюсер франшизы Гильермо дель Торо не стал менять актера, поэтому в оставшихся частях его персонажа озвучил актер Эмиль Хирш.
Возможно, Аркадия выглядит как обычный город, но она находится на пересечении волшебных и мистических линий, поэтому оказывается в гуще событий, когда между неземными существами — троллями, инопланетянами и магами — возникают раздоры. Герои знаменитых сериалов «Охотники на троллей», «Трое с небес» и «Маги» объединяются, чтобы победить Тайный орден в эпической битве и обрести власть над магией, которая всех связывает.