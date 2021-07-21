Охотники на троллей: Восстание титанов, 2021

Долгожданное продолжение американской франшизы «Истории Аркадии» от режиссера Гильермо дель Торо. Трилогия состоит из трех сериалов, завершать которые и будет полнометражный фильм «Охотники на троллей: Восстание титанов».

Напомним, что в первом сериале «Охотники на троллей: Истории Аркадии» сюжет разворачивается вокруг приключений Джима Лейка – младшего, который однажды по дороге в школу в городке Оакс нашел мистически амулет. Джим еще не подозревал, что амулет приведет его к секретной цивилизации могучих троллей и городку Аркадия. После урока физкультуры Джиму предстояло сыграть ключевую роль в битве добра и зла и спасти мир.

В следующем сериале «Трое с небес: Истории Аркадии» действие перемещается на планету Акиридион-5, где произошел государственный переворот. Однако наследникам престола Крелу и Адже удалось бежать. Оказавшись на удаленной планете Земля, они надеялись воскресить родителей. Тем временем их космический корабль совершил посадку в городке Оакс.

В третьем сериале «Волшебники: Истории Аркадии» сюжет начинается с того момента, где остановился предыдущий сериал. Тайному ученику Мерлина предстояло собрать всех стражей Аркадии для того, чтобы вместе они могли отправиться во времена Камелота в прошлое.

Анимационный фильм призван стать заключительной частью франшизы. Несмотря на то, что со стороны Аркадия может показаться самым обычным городком, герои знают, что она находится в магическом центре, где сходятся все линии, поэтому Аркадия выступает связующим звеном в борьбе с троллями, волшебниками и пришельцами. Теперь герои всех трех сериалов объединятся в долгожданной схватке, чтобы сразиться с представителями Тайного Ордена, который контролирует магию, связавшую несколько миров.