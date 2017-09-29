Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эспен в королевстве троллей Эспен в королевстве троллей
Киноафиша Фильмы Эспен в королевстве троллей
Askeladden - I Dovregubbens hall / Ashlad

Эспен в королевстве троллей, 2017

2017 / Норвегия
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Эспен отправляется спасать принцессу в королевство троллей
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Эспен в королевстве троллей» - это новый проект норвежского режиссёра Миккеля Бренне Сандемусе («Тайна Рагнарока», «Остаться в живых 3»). В его картине снялись такие актёры, как Торбьорн Харр (сериал «Викинги»), Эллан Хайд (сериал «Настоящая кровь»), Синневе Макоди Лунд («Охотники за головами»), Мэдс Сьёгард Петтерсен («Эдди «Орёл»), Роберт Скйэрстад («Скандинавский форсаж: Гонки на льду») и другие.

Главный герой фильма «Эспен в королевстве троллей» - всего лишь сын простого фермера. Его жизнь не блещет богатством, однако в скором времени у него появляется возможность разжиться крупной суммой денег. Дело в том, что местную принцессу похитил злой тролль, и тому, кто станет её спастелем, положена большая награда. И тогда Эспен вместе с другом отправляется в полное опасностей приключение, чтобы спасти семью от нищеты.

- Режиисёр фильма Миккел Бренне Сандемусе является правнуком классика норвежской литературы Акселя Сандемусе

- «Эспен в королевстве троллей» - это третий режиссёрский проект Миккеля Сандемусе

- Оператор Юн Кристиан Розенлунд, композитор Джиндж Анвик и монтажёр Видар Флатокан уже работали втроём на съёмках картины «Неуместный человек»

Отважный Эспен отправляется в увлекательное и опасное приключение к пещере горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство.

6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 7 декабря 2017
Премьера онлайн 5 августа 2018
Премьера в мире 29 сентября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Миккел Бренне Сандемус
Миккел Бренне Сандемус
В ролях
Торбьорн Харр
Торбьорн Харр
Вебьёрн Энгер
Вебьёрн Энгер
Эллан Хайд
Эллан Хайд
Синневе Макоди Лунд
Синневе Макоди Лунд
Мадс Сьёгард Петтерсен
Мадс Сьёгард Петтерсен
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Эспен в поисках Золотого замка
Эспен в поисках Золотого замка (2019)
6.181818
Хоббит: Битва Пяти Воинств
Хоббит: Битва Пяти Воинств (2014)
8.226666
Хоббит: Пустошь Смауга
Хоббит: Пустошь Смауга (2013)
8.155556
Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Нежданное путешествие (2012)
8.4539
Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля (2003)
8.291045
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости (2002)
8.573913
Властелин колец
Властелин колец (1978)
7.5
Постер фильма Эспен в королевстве троллей 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Эспен в королевстве троллей смотреть онлайн

Эспен в королевстве троллей
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Эспен в поисках Золотого замка
 
Хоббит: Битва Пяти Воинств
 
Хоббит: Пустошь Смауга
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
По легенде король троллей проснется, если принцесса не выйдет замуж до восемнадцати лет. Тогда он утащит ее к себе в пещеру, и бедняжка будет вынуждена провести всю жизнь рядом с ним. Так как желающих стать женой тролля среди принцесс днем с огнем не сыщешь, то и гадать не стоит – все они старались поскорее стать замужними. Но всегда найдется одна строптивая красавица, которая попытается перехитрить тролля и своих обеспокоенных легендой родителей (Гард Б. Эйдсвольд, Синневе Макоди Лунд).…
Читать
Пока нет отзывов Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши