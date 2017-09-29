Эспен в королевстве троллей, 2017

«Эспен в королевстве троллей» - это новый проект норвежского режиссёра Миккеля Бренне Сандемусе («Тайна Рагнарока», «Остаться в живых 3»). В его картине снялись такие актёры, как Торбьорн Харр (сериал «Викинги»), Эллан Хайд (сериал «Настоящая кровь»), Синневе Макоди Лунд («Охотники за головами»), Мэдс Сьёгард Петтерсен («Эдди «Орёл»), Роберт Скйэрстад («Скандинавский форсаж: Гонки на льду») и другие.

Главный герой фильма «Эспен в королевстве троллей» - всего лишь сын простого фермера. Его жизнь не блещет богатством, однако в скором времени у него появляется возможность разжиться крупной суммой денег. Дело в том, что местную принцессу похитил злой тролль, и тому, кто станет её спастелем, положена большая награда. И тогда Эспен вместе с другом отправляется в полное опасностей приключение, чтобы спасти семью от нищеты.