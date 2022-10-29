Рождественское меню, 2022

Джин Харрисон, организатор крупного рождественского приёма для благотворительного фонда её семьи, нанимает молодую и амбициозную владелицу небольшого кейтеринга Молли, чтобы та внесла нечто новое и интересное в традиционный гала-ужин. Неожиданно Молли влюбляется в племянника Джин Карсона, который не интересуется делами семьи и организацией праздника. Девушка решает показать, что такое настоящее Рождество и почему семейное дело по-настоящему важно для всех. Очень скоро Молли навсегда изменит отношение Карсона к празднику.