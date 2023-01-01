Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Крушение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождественское меню Рождественское меню
Киноафиша Фильмы Рождественское меню
Catering Christmas

Рождественское меню, 2022

2022 / Канада / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Джин Харрисон, организатор крупного рождественского приёма для благотворительного фонда её семьи, нанимает молодую и амбициозную владелицу небольшого кейтеринга Молли, чтобы та внесла нечто новое и интересное в традиционный гала-ужин. Неожиданно Молли влюбляется в племянника Джин Карсона, который не интересуется делами семьи и организацией праздника. Девушка решает показать, что такое настоящее Рождество и почему семейное дело по-настоящему важно для всех. Очень скоро Молли навсегда изменит отношение Карсона к празднику.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
T. W. Peacocke
В ролях
Мерритт Паттерсон
Дэниел Лиссинг
Майкл Ханрахан
Розмари Дансмор
Розмари Дансмор
Лили Гао
Лили Гао
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рождественское меню 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Рождественское меню смотреть онлайн

Рождественское меню
Смотрите за 1
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши