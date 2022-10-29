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Постер фильма Рождественское меню
6.2
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6.2

Рождественское меню

, 2022
Catering Christmas
Канада, США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Рождественское меню
6.2

О фильме

Джин Харрисон, организатор крупного рождественского приёма для благотворительного фонда её семьи, нанимает молодую и амбициозную владелицу небольшого кейтеринга Молли, чтобы та внесла нечто новое и интересное в традиционный гала-ужин. Неожиданно Молли влюбляется в племянника Джин Карсона, который не интересуется делами семьи и организацией праздника. Девушка решает показать, что такое настоящее Рождество и почему семейное дело по-настоящему важно для всех. Очень скоро Молли навсегда изменит отношение Карсона к празднику.

В ролях

Мерритт Паттерсон
Molly Frost
Дэниел Лиссинг
Carson Jacob Harrison
Майкл Ханрахан
Robert
Розмари Дансмор
Розмари Дансмор
Jean Harrison
Лили Гао
Лили Гао
Isabella
Мелани Лейшман
Christina
Майкл Коупмэн
Thomas
Christopher Hayes
Leo Bradford
Gairey Richardson
Don
Nadine Whiteman
Amber
Режиссер T. W. Peacocke
Сценарист Cara J. Russell
Композитор Sean Nimmons-Paterson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 29 октября 2022
Премьера в мире 29 октября 2022
Производство HP Catering Christmas Productions, Brad Krevoy Television, Hideaway Pictures
Другие названия
Catering Christmas, La Navidad está servida, Ajudante de Natal, Catering de Crăciun, Das perfekte Weihnachtsdinner, Ha a karácsonyi üzlet beindul, Julemiddagen, La tavola di Natale, Noël est servi, Noel Ziyafeti, O Natal Está Servido, Χριστουγεννιάτικο Catering, Різдвяне меню, Рождественское меню

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 января 2023

Отзывы о фильме

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