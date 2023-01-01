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Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения
Киноафиша Фильмы Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения

Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения,

Россия
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О фильме

По сюжету Ивановы готовятся встретить Новый год в Египте. Но на борту самолёта сталкиваются с грабителями, которые пытаются вывезти за границу кольцо, украденное из музея. В полёте завязывается драка, из-за чего самолёт экстренно садится в Ереване. На носу Новый год, гостиницы заняты, но всех выручает брат Гамлета — Давид. Казалось бы, теперь можно спокойно отметить праздник, но украденное кольцо случайно попадает к Ивановым, а грабители не оставляют попыток его вернуть. Так начинаются приключения Ивановых в Армении.

Продолжительность 1 час 36 минут
Возраст 18+
Режиссер
Антон Федотов
Антон Федотов
В ролях
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Михаил Трухин
Михаил Трухин
Анна Уколова
Анна Уколова
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
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