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Джентльмены предпочитают блондинок Джентльмены предпочитают блондинок
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Gentlemen Prefer Blondes

Джентльмены предпочитают блондинок, 1953

1953 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Шоу-герлз Лорелей и Дороти отправляются на гастроли в Париж. За ними тайно следит частный детектив, нанятый сынком миллионера, безумно влюбленного в блондинку. Юный отпрыск твердо намерен оборвать нежную привязанность отца…
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1953
Премьера в мире 1 июля 1953
Возраст 16+
Режиссер
Ховард Хоукс
Ховард Хоукс
В ролях
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Джейн Расселл
Джейн Расселл
Чарльз Коберн
Чарльз Коберн
Эллиот Рид
Эллиот Рид
Томми Нунан
Томми Нунан
Все актеры и съемочная группа
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Джентльмены предпочитают блондинок
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саундтрек фильма Джентльмены предпочитают блондинок
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Режиссер Эндрю Доминик назвал «Джентльмены предпочитают блондинок» фильмом о «разодетых шлюхах» Автор «Блондинки» с Аной де Армас считает, что фильмы Мэрилин Монро сейчас никто не стал бы смотреть.
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28 сентября 2022 14:03
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