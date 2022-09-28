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Джентльмены предпочитают блондинок
Gentlemen Prefer Blondes
Джентльмены предпочитают блондинок, 1953
1953 / США
7.9
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Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Шоу-герлз Лорелей и Дороти отправляются на гастроли в Париж. За ними тайно следит частный детектив, нанятый сынком миллионера, безумно влюбленного в блондинку. Юный отпрыск твердо намерен оборвать нежную привязанность отца…
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7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
1953
Премьера в мире
1 июля 1953
Возраст
16+
Режиссер
Ховард Хоукс
В ролях
Мэрилин Монро
Джейн Расселл
Чарльз Коберн
Эллиот Рид
Томми Нунан
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма
Джентльмены предпочитают блондинок
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Режиссер Эндрю Доминик назвал «Джентльмены предпочитают блондинок» фильмом о «разодетых шлюхах»
Автор «Блондинки» с Аной де Армас считает, что фильмы Мэрилин Монро сейчас никто не стал бы смотреть.
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28 сентября 2022 14:03
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