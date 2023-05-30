15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда

Дата премьеры: 1 июня

Комедийный сериал по сценарию Василия Сигарева от платформы KION. Действие происходит в середине нулевых в небольшом поселке, где предприимчивая продавщица косметики Зинаида узнает, что ребенок, рожденный в США, получает американское гражданство. Героиня предлагает подругам гениальный план: забеременеть и отправиться в бэби-тур в Штаты, чтобы их дети — новоиспеченные граждане США — позже смогли перевезти туда и своих родителей.

Бэби-тур

Дата премьеры: 4 июня

Сериал создателя « Эйфории » Сэма Левинсона , главные роли в котором исполнили Лили-Роуз Депп и музыкант The Weeknd. В центре внимания — молодая певица Джослин, которая вступает в отношения с владельцем ночного клуба Тедросом. Вот только помимо ночной жизни у героя есть еще одна страсть: Тедрос — основатель собственного религиозного культа, куда он втягивает юную подругу.

Кумир

Дата премьеры: 4 июня

Джо Пикетт — бескомпромиссный егерь, всегда готовый бороться с несправедливостью и произволом, а также счастливый муж и отец. В 1-м сезоне герой расследовал убийство на охраняемой им территории, что привело его к раскрытию сомнительных махинаций, которые скрывают местные жители. Во 2-м сезоне Джо вновь примется за расследование серии убийств, которое приведет его к ужасающим открытиям.

Джо Пикетт

Дата премьеры: 9 июня

Психологический триллер от Apple TV+, основанный на культовом романе Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Действие происходит на Манхэттене в 1979 году, где молодого человека Дэнни Салливана арестовывают за стрельбу. Рассказывая о своей жизни следователю, герой приходит к шокирующему открытию о том, что внутри него живет сразу несколько личностей. В главной роли — Том Холланд .

Также сериал является первой частью запланированной антологии, каждый сезон которой будет посвящен людям с необычными психическими расстройствами.

Переполненная комната

Дата премьеры: 18 июня

Спин-офф популярного проекта « Ходячие мертвецы », главными героями которого стали Мэгги и один из главных антагонистов оригинального сериала Ниган. Добравшись до Нью-Йорка, герои обнаруживают, что его постигла та же участь, что и другие города, и вместе с другими выжившими вступают в схватку с кровожадными зомби.

Ходячие мертвецы: Город мертвых

Дата премьеры: 21 июня

Девятый сериал киновселенной Marvel, который расскажет о том, как директор организации Щ.И.Т. Ник Фьюри вместе с союзниками попытается остановить вторжение инопланетной расы скруллов. Сэмюэл Л. Джексон вернулся к своему персонажу, которого он играл в « Железном человеке » и « Мстителях ». Также в сериале играют Эмилия Кларк , Оливия Колман и Мартин Фриман .

Секретное вторжение

Дата премьеры: 28 июня

Напряженный триллер о том, как рейс, следующий из Дубая в Лондон, захватывают террористы. Чтобы спасти пассажиров, в диалог с ними вступает опытный переговорщик, от работы которого теперь зависят десятки человеческих жизней. Сериал снят в формате реального времени — зритель может ощутить себя не просто сторонним наблюдателем, но и участником событий.

Угон

Ведьмак (1 часть 3 сезона)

Дата премьеры: 29 июня

1-я часть 3-го сезона нашумевшего фэнтези основа на книге Анджея Сапковского «Час презрения» и посвящена защите принцессы Цири Геральтом. Под руководством Йеннифер Цири будет постигать магию, в то время как все герои невольно станут участниками коварных политических интриг. Генри Кавилл и Аня Чалотра вернулись к ролям Геральта и Йеннифэр. Ожидается, что 2-я часть сезона будет доступна для просмотра с 27 июля.

Ведьмак

Ужас Долорес Роуч

Дата премьеры: 7 июля

Хоррор-сериал от Amazon Prime Video, в центре которого — недавно вышедшая из тюрьмы женщина Долорес Роуч. За шестнадцать лет, проведенные за решеткой, жизнь в ее родном городе сильно изменилась, и теперь у Долорес не осталось никого, кроме друга детства Луиса. Но размеренная жизнь быстро начинает катиться под откос, и тогда в жизни героини происходят страшные вещи. Сериал основан на одноименном подкасте, рассказывающем «гротескную историю о выживании».

Ужас Долорес Роуч

Дата премьеры: 14 июля

Снятый по мотивам одноименного романа Айзека Азимова, сериал рассказывает об ученом Гэри Селдоне, который узнает, что в будущем человеческая цивилизация придет в упадок, а Галактическую империю ждет крах. Во 2-м сезоне вместе с последователями, создавшими организацию «Основание», герой продолжит бороться за судьбу человечества.

Основание

Дата премьеры: 27 июля

Экранизация одноименной серии видеоигр о гонках на выживание. Главный герой — Джон Доу, который в надежде на лучшую жизнь должен перевезти через апокалиптическую пустошь загадочный груз. В пути ему предстоит столкнуться со многими зловещими обитателями пустоши, в том числе — с клоуном Сладкоежкой, управляющим грузовиком с мороженым.

Скрежет металла

Дата премьеры: 28 июля

Комедийное фэнтези по Терри Пратчетту и Нилу Гейману с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом в роли ангела Азирафеля и демона Кроули, воспитывающих будущего Антихриста как обычного ребенка. В 1-м сезоне они дружно пытались предотвратить апокалипсис, а во 2-м зрители больше узнают о прошлом и будущем героев. Подробности сюжета пока держатся в секрете, но известно, что действие будет разворачиваться сразу в нескольких временных пластах.

Благие знамения

Дата премьеры: 2 августа

Черная комедия о домохозяйке Шейле, которая, пытаясь спастись от несчастливого брака, неожиданно находит утешение в занятиях аэробикой. Невинное увлечение постепенно перерастает в серьезный бизнес. В 3-м сезоне героиня продолжит свою карьеру тренера по ритмической гимнастике, а также с головой окунется в новые отношения.

В ритме жизни

Дата премьеры: 8 августа

3-й сезон детективной комедии, главные роли в которой исполнили Стив Мартин и Селена Гомес . Живущие в одном доме бывший актер, безработный режиссер и нелюдимый дизайнер — фанаты подкаста о настоящих преступлениях. Когда в их доме умирает один из жильцов, троица принимается за самостоятельное расследование, несмотря на то что полиция уверена, что это самоубийство. В 3-м сезоне сериала героям предстоит расследовать обстоятельства смерти актера Бена Гленроя, который погибает в финале 2-го сезона.

Убийства в одном здании

Дата премьеры: август

Спин-офф сериала « Мандалорец », действие которого разворачивается после событий фильма « Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая ». Главная героиня — джедай Асока Тано, бывший падаван Энакина Скайуокера. Ей предстоит расследовать новую угрозу галактике после падения Империи. К роли Асоки вернулась Розарио Доусон , которая уже играла этого персонажа в «Мандалорце» и « Книге Бобы Фетта ».