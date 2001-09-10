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Постер фильма Супермен 2
Постер фильма Супермен 2
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Супермен 2

Супермен 2

Superman II 18+
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О фильме

Оказывается, он не единственный уцелевший житель погибшей планеты. На Землю попадают три криптонианина-злодея. Они обладают такими же силами, как и Супермен, и собираются уничтожить человечество. Супермену предстоит сразиться с безжалостными врагами и встретить любовь.

Страна США / Канада
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1980
Премьера онлайн 10 сентября 2001
Премьера в мире 4 декабря 1980
Дата выхода
4 декабря 1980 Австралия
1 июня 1981 Бразилия
18 апреля 1981 Великобритания
31 июля 1992 Венгрия
1 апреля 1981 Германия
12 декабря 1980 Дания 15
7 августа 1981 Ирландия PG
11 декабря 1980 Испания
12 декабря 1980 Италия
13 августа 1981 Мексика
12 декабря 1980 Норвегия 15
2 апреля 1981 Португалия
1 июня 1981 США
9 декабря 1980 Франция
14 августа 1981 Швеция
25 июля 1981 Южная Корея ALL
6 июня 1981 Япония
MPAA PG
Бюджет $54 000 000
Сборы в мире $216 385 706
Производство International Film Production, Dovemead Films, Film Export A.G.
Другие названия
Superman II, Superman 2, Супермен 2, Superman II: A Aventura Continua, Superman II: La aventura continúa, Chaoren - Di-er ji, Siêu Nhân II, Stålmannen II, Superman 2 - Allein gegen alle, Superman 2 - Äventyret fortsätter, Superman 2: Ο τιμωρός του κακού, Superman II - Allein gegen alle, Superman II - Det store oppgjøret, Superman II, L'aventure continue, Superman II: Allein gegen alle, Superman No 2, Superman på nye eventyr, Supermen 2, Supermenas II, Σούπερμαν No 2, スーパーマンII 冒険篇, 超人第二集
Режиссер
Ричард Лестер
Ричард Доннер
Ричард Доннер
В ролях
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Кристофер Рив
Кристофер Рив
Марго Киддер
Нед Битти
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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