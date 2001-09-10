Оказывается, он не единственный уцелевший житель погибшей планеты. На Землю попадают три криптонианина-злодея. Они обладают такими же силами, как и Супермен, и собираются уничтожить человечество. Супермену предстоит сразиться с безжалостными врагами и встретить любовь.
|4 декабря 1980
|Австралия
|1 июня 1981
|Бразилия
|18 апреля 1981
|Великобритания
|31 июля 1992
|Венгрия
|1 апреля 1981
|Германия
|12 декабря 1980
|Дания
|15
|7 августа 1981
|Ирландия
|PG
|11 декабря 1980
|Испания
|12 декабря 1980
|Италия
|13 августа 1981
|Мексика
|12 декабря 1980
|Норвегия
|15
|2 апреля 1981
|Португалия
|1 июня 1981
|США
|9 декабря 1980
|Франция
|14 августа 1981
|Швеция
|25 июля 1981
|Южная Корея
|ALL
|6 июня 1981
|Япония