Ева всегда мечтала сняться в фильме. Она многократно участвовала в различных кастингах, но ни разу удача ей не улыбалась. На этот раз, чтобы осуществить заветную мечту, Ева готова идти на все, и для этого у нее есть две весьма веские причины. Первое, снимается новогодний фильм, а Новый Год-любимый праздник Евы. Второе, Ева уже сообщила друзьям, что ее выбрали и пути назад нет. Есть всего лишь несколько месяцев для достижения мечты. Однажды совершенно случайно, но как говорится в нужный момент, Ева находит в подвале коробку с елочными игрушками, в которой есть отделения для семи игрушек, но все лишь одна игрушка. Ева также узнает, что если она найдет оставшиеся шесть, ее мечта сбудется. Чтобы найти елочные игрушки, Ева и ее друг начинают путешествовать по Армении, знакомятся с новыми людьми и начинают заражать всех мечтой Евы. Путешествие сопровождается приключениями, страшными, а также очень радостными историями. К Еве и Айку присоединяется Пируз, приехавшая из Анапы, которая до последнего момента, притворяясь другом, пытается завладеть коробкой. В тот момент, когда почти все закончено и скоро последняя игрушка окажется в волшебной коробке, выясняется, что седьмая игрушка осталась в Арцахе, и ее невозможно найти. Впервые в жизни Ева начинает по-другому смотреть на свою мечту, понимая, что в мире есть более важные мечты, и для их реализации нужно сделать больше, чем она делала до сих пор. И тут на помощь приходит чудо, которое еще раз доказывает, что вера – самое сильное оружие. И у Евы уже другая мечта. Ева понимает, что счастливой можно быть только живя в счастливой Родине и что чудо это не дорога ведущая на съемочную площадку, а домой.