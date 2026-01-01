Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Новогодний Фильм
1 постер
Киноафиша Фильмы Новогодний Фильм

Новогодний Фильм

Новогодний Фильм 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ева всегда мечтала сняться в фильме. Она многократно участвовала в различных кастингах, но ни разу удача ей не улыбалась. На этот раз, чтобы осуществить заветную мечту, Ева готова идти на все, и для этого у нее есть две весьма веские причины. Первое, снимается новогодний фильм, а Новый Год-любимый праздник Евы. Второе, Ева уже сообщила друзьям, что ее выбрали и пути назад нет. Есть всего лишь несколько месяцев для достижения мечты. Однажды совершенно случайно, но как говорится в нужный момент, Ева находит в подвале коробку с елочными игрушками, в которой есть отделения для семи игрушек, но все лишь одна игрушка. Ева также узнает, что если она найдет оставшиеся шесть, ее мечта сбудется. Чтобы найти елочные игрушки, Ева и ее друг начинают путешествовать по Армении, знакомятся  с новыми людьми и начинают заражать всех мечтой Евы. Путешествие сопровождается приключениями, страшными, а также очень радостными историями. К Еве и Айку присоединяется Пируз, приехавшая из Анапы, которая до последнего момента, притворяясь другом, пытается завладеть коробкой. В тот момент, когда почти все закончено и скоро последняя игрушка окажется в волшебной коробке, выясняется, что седьмая игрушка осталась в Арцахе, и ее невозможно найти. Впервые в жизни Ева начинает по-другому смотреть на свою мечту, понимая, что в мире есть более важные мечты, и для их реализации нужно сделать больше, чем она делала до сих пор. И тут на помощь приходит чудо, которое еще раз доказывает, что вера – самое сильное оружие. И у Евы уже другая мечта. Ева понимает, что счастливой можно быть только живя в счастливой Родине и что чудо это не дорога ведущая на съемочную площадку, а домой.

Страна Армения
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Елена Аршакян
В ролях
Лиана Ваноян
Мкртич Арзуманян
Виктория Шамирян
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Новогодние фильмы для всей семьи Новогодние фильмы для всей семьи
Душевные фильмы на Старый Новый год Душевные фильмы на Старый Новый год

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше