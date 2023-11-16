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Папины дочки. Новогодние
Папины дочки. Новогодние,
Россия
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 12 минут
Возраст
18+
Режиссер
Дмитрий Грибанов
В ролях
Филипп Бледный
Ева Смирнова
Виталия Корниенко
Мирослава Карпович
Полина Денисова
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Начались съемки новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек»
Васнецовы отправятся отмечать Новый год на подмосковный курорт, отказавшись от Мальдив.
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16 ноября 2023 14:24
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