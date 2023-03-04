Как украсть миллион, 1966

В Париже богач Шарль Бонне широко известен как коллекционер редких произведений искусства, в основном импрессионистов. Иногда он продает свои картины на аукционе. На самом деле Шарль – фальсификатор произведений искусства, и воспроизводит лишь те картины, о которых известно, что они пропали без вести. Его дочь Николь хочет, чтобы он прекратил бизнес, опасаясь, что когда-нибудь его поймают. Она обеспокоена тем, что он одолжил свою статую Венеры музею Клебер, так как знает, что те могут провести проверку. Николь решает, что единственный способ спасти отца от тюрьмы – это попытаться украсть статую из галереи с помощью домушника Саймона Дермотта…
Отец Николь, парижский антиквар Шарль Бонне купается в деньгах и славе. Музей выставляет принадлежащую ему статуэтку Венеры работы Челлини как главный экспонат открывающейся выставки. Венера бесценна, но музейные правила требуют застраховать ее, приглашены эксперты. А это почти катастрофа, ведь вся коллекция Бонне - подделки. В ту же ночь в дом Бонне забирается вор, он молод и красив, а потому Николь ловит его и... отпускает с одним условием: он поможет украсть Венеру из музея, экспертиза не состоится и честь семьи будет спасена...