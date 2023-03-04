Как украсть миллион, 1966

В Париже богач Шарль Бонне широко известен как коллекционер редких произведений искусства, в основном импрессионистов. Иногда он продает свои картины на аукционе. На самом деле Шарль – фальсификатор произведений искусства, и воспроизводит лишь те картины, о которых известно, что они пропали без вести. Его дочь Николь хочет, чтобы он прекратил бизнес, опасаясь, что когда-нибудь его поймают. Она обеспокоена тем, что он одолжил свою статую Венеры музею Клебер, так как знает, что те могут провести проверку. Николь решает, что единственный способ спасти отца от тюрьмы – это попытаться украсть статую из галереи с помощью домушника Саймона Дермотта…