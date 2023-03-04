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Как украсть миллион Как украсть миллион
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How to Steal a Million

Как украсть миллион, 1966

1966 / США
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23 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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В Париже богач Шарль Бонне широко известен как коллекционер редких произведений искусства, в основном импрессионистов. Иногда он продает свои картины на аукционе. На самом деле Шарль – фальсификатор произведений искусства, и воспроизводит лишь те картины, о которых известно, что они пропали без вести. Его дочь Николь хочет, чтобы он прекратил бизнес, опасаясь, что когда-нибудь его поймают. Она обеспокоена тем, что он одолжил свою статую Венеры музею Клебер, так как знает, что те могут провести проверку. Николь решает, что единственный способ спасти  отца от тюрьмы – это попытаться украсть статую из галереи с помощью домушника Саймона Дермотта…

  • После того, как Николь переодевается уборщицей, Саймон Дермотт говорит: «Вот и все. Этот наряд заставляет Живанши отдохнуть». Знаменитый дизайнер Юбер де Живанши был художником по костюмам Одри Хепберн и отвечал за все ее наряды. 
  • Джордж С. Скотт изначально был назначен исполнителем роли Лиланда, но был уволен Уильямом Уайлером, когда опоздал в первый же свой рабочий день. 
  • Хью Гриффита тоже уволили из фильма за плохое поведение, в том числе за то, что он ходил голым по коридорам отеля «Георг V», прикрываясь лишь табличкой «Не беспокоить», надпись на которой он изменил на «Беспокоить».

Отец Николь, парижский антиквар Шарль Бонне купается в деньгах и славе. Музей выставляет принадлежащую ему статуэтку Венеры работы Челлини как главный экспонат открывающейся выставки. Венера бесценна, но музейные правила требуют застраховать ее, приглашены эксперты. А это почти катастрофа, ведь вся коллекция Бонне - подделки. В ту же ночь в дом Бонне забирается вор, он молод и красив, а потому Николь ловит его и... отпускает с одним условием: он поможет украсть Венеру из музея, экспертиза не состоится и честь семьи будет спасена...

7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 13 июля 1966
Возраст 12+
Режиссер
Уильям Уайлер
Уильям Уайлер
В ролях
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Илай Уоллак
Хью Гриффит
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Марсель Далио
Марсель Далио
Все актеры и съемочная группа
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Как украсть миллион
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Наша рецензия
Если вас спросят, как украсть миллион, вы, скорее всего, не будете придумывать гениальный план и рассчитывать все до мелочей, а просто скажете – ограбьте банк. Казалось бы, не самый простой способ получить денежные средства, однако идея ограбления банка - весьма укоренившийся в нашем сознании план, и все потому, что чуть ли не в каждой десятой киноленте про ограбления фигурируют финансовые организации. Кадр из фильма «Как украсть миллион» Но к счастью, не все…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:59
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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