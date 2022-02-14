Завтрак у Тиффани, 1961

Писатель Пол Варжак переезжает в новую квартиру и вскоре знакомится с обворожительной соседкой. Молодая особа по имени Холли Голайтли ведет богемный образ жизни и зачастую выглядит странно даже в глазах видавшего виды романиста. Она никак не может придумать имя для своего кота, покидает квартиру через окно, сходит с ума по украшениям в магазине Tiffany & Co. Холли мечтает о состоятельном мужчине, который мог бы исполнять все ее прихоти, поэтому, несмотря на взаимную симпатию, герои не торопятся вступать в отношения. Пол и сам живет на деньги богатой любовницы и уж точно не может подарить соседке небо в алмазах. Но кто знает, может быть, однажды все изменится?