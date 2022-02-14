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Завтрак у Тиффани Завтрак у Тиффани
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Breakfast at Tiffany's

Завтрак у Тиффани, 1961

1961 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Писатель Пол Варжак переезжает в новую квартиру и вскоре знакомится с обворожительной соседкой. Молодая особа по имени Холли Голайтли ведет богемный образ жизни и зачастую выглядит странно даже в глазах видавшего виды романиста. Она никак не может придумать имя для своего кота, покидает квартиру через окно, сходит с ума по украшениям в магазине Tiffany & Co. Холли мечтает о состоятельном мужчине, который мог бы исполнять все ее прихоти, поэтому, несмотря на взаимную симпатию, герои не торопятся вступать в отношения. Пол и сам живет на деньги богатой любовницы и уж точно не может подарить соседке небо в алмазах. Но кто знает, может быть, однажды все изменится?

  • На момент съемок Одри Хепберн исполнился 31 год, в то время как ее героине Холли Голайтли по сюжету было всего 19.  
  • Песню Moon River композитор Генри Манчини написал специально для Одри Хепберн. Позднее композиция прозвучала в исполнении множества певцов и певиц, но Манчини утверждал, что вариант Одри было самым лучшим. 
  • Магазин Tiffany's впервые за долгие годы - согласно источникам, впервые с XIX века - позволил использовать свое помещение для съемок. 
  • Легендарное черное платье было продано в 2006 году на аукционе Christie's за рекордные 807 000 долларов.

Ранним утром напротив магазина Tiffany & Co на Пятой авеню останавливается желтое такси. Из него выходит Одри Хепберн в маленьком черном платье от Givenchy, достает из пакета кофе, булочку, завтракает и уходит отсыпаться после очередной вечеринки. Так начинается один из лучших фильмов о Нью-Йорке и о любви — «Завтрак у Тиффани». Пронзительная романтическая комедия, закрепившая за Одри звание звезды и давшая начало новой традиции в голливудском кино.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 5 октября 1961
Возраст 12+
Режиссер
Блейк Эдвардс
Блейк Эдвардс
В ролях
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Джордж Пеппард
Патриция Нил
Бадди Эбсен
Мартин Балсам
Все актеры и съемочная группа
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Завтрак у Тиффани
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