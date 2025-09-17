Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени

Что, если бы вы могли стать свидетелем великих исторических событий или заглянуть в будущее, чтобы узнать свою судьбу? Рассказываем о семи увлекательных сериалах и фильмах, герои которых путешествуют по разным эпохам.

Министерство времени (2015, 4 сезона)

Хулиан, Амелия и Алонсо — сотрудники секретной организации, которая отправляет их в командировки не только в разные уголки света, но и в прошлое. Их задача — устранять временные аномалии, чтобы история шла своим чередом. Сами герои тоже родом из разных эпох: Алонсо отважно сражался в рядах Фландрской армии, студентка Амелия прибыла из XIX века, а Хулиан до своей новой должности работал на скорой в современной Испании. Вместе они столкнутся с великими историческими личностями и разберутся с собственными проблемами, ведь тот, над кем не властно время, неизбежно сталкивается с соблазнами.

Тьма (2017, 3 сезона)

Действие разворачивается в небольшом немецком городке Винден рядом с атомной электростанцией. Больше тридцати лет назад там пропал ребенок, следы которого так и не удалось найти. В современности в городе вновь пропадают дети. Расследуя дело, полиция обнаруживает тело неизвестного мальчика, а старшеклассник Йонас и его друзья находят в лесу странную пещеру, которая оказывается временным порталом. Так судьбы всех жителей Виндена тесно сплетаются друг с другом в нескольких временных линиях.

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга с Джеймсом Франко и Сарой Гадон в главных ролях. Обычный школьный учитель Джейк Эппинг узнает, что его умирающий от рака друг Эд Темплтон — хранитель временного портала. Темплтон пытался вернуться в прошлое и предотвратить убийство Кеннеди, но из-за болезни не смог осуществить задуманное. Джейк соглашается завершить миссию, однако, попав в прошлое, понимает, что новая жизнь может оказаться привлекательнее той, что он оставил позади.

Чужестранка (2014, 8 сезонов)

Сериал по мотивам романов Дианы Гэблдон. Медсестра Клэр Рэндалл после Второй мировой войны приезжает с мужем в Шотландию. Став свидетельницей древнего ритуала в ромлехе, она переносится из 1945 года в 1743-й, прямо в разгар битвы между шотландцами и англичанами. Клэр пытается вернуться в свое время, но попадает в плен к шотландскому клану Маккензи и неожиданно для себя влюбляется.

Путешественники (2016, 3 сезона)

Далекое будущее. Из-за глобальных катастроф человечество находится на грани исчезновения. Немногие выжившие придумали способ все изменить и изобрели технологию, которая позволяет перенести сознание человека в носителя из XXI века. Команды из пяти высококвалифицированных специалистов отправляются в прошлое, чтобы своими действиями исправить ошибки и переписать безрадостное будущее.

Экранизация рассказа фантаста Роберта Хайнлайна «Все вы зомби», главную роль в которой исполнил Итан Хоук . Секретный агент Бюро Времени, в чьи задачи входит предотвращение крупных катастроф прошлого, во время операции по поимке террориста-подрывника получает серьезное ранение. Это запускает цепочку странных событий, которые вынуждают его завербовать в Бюро талантливого писателя с темным прошлым.

Корейская фэнтезийная мелодрама о дружбе двух подростков. После смерти матери тринадцатилетняя Су-рин переезжает с отчимом на остров, где ему предстоит работать. Девочка тяжело переживает потерю и с трудом приживается на новом месте, пока не знакомится с приветливым мальчиком Сон-мином. Однажды ребята вместе с приятелями Сон-мина пробираются в пещеру в заброшенной шахте, где находят яйцо мифического существа. После этого на острове начинают происходит странности, тайну которых знает только Сур-рин.

