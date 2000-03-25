Во Францию прибывает министр обороны Японии. Цель его визита — ознакомится с французским опытом борьбы с терроризмом и подписать "контракт века" о взаимном сотрудничестве. Неожиданно во время показательных выступлений французской полиции, министра обороны похищает гангстерская группировка якудза, желающего сорвать заключение наиважнейшего контракта. Даниэль Эмильен отправляются на поиски высокого гостя. В дело вступает уже хорошо знакомое такси...
|25 марта 2000
|Бразилия
|12
|28 июня 2001
|Великобритания
|31 августа 2000
|Германия
|31 августа 2000
|Греция
|27 апреля 2001
|Испания
|1 декабря 2000
|Италия
|25 марта 2000
|Нидерланды
|10 августа 2001
|Португалия
|25 марта 2000
|США
|29 марта 2000
|Франция
|31 мая 2001
|Чехия
|U
|2 сентября 2000
|Южная Корея
|12