Киноафиша Фильмы Такси 2

Такси 2

Taxi 2 18+
О фильме

Во Францию прибывает министр обороны Японии. Цель его визита — ознакомится с французским опытом борьбы с терроризмом и подписать "контракт века" о взаимном сотрудничестве. Неожиданно во время показательных выступлений французской полиции, министра обороны похищает гангстерская группировка якудза, желающего сорвать заключение наиважнейшего контракта. Даниэль Эмильен отправляются на поиски высокого гостя. В дело вступает уже хорошо знакомое такси...

Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 12 августа 2000
Премьера в мире 25 марта 2000
Дата выхода
25 марта 2000 Бразилия 12
28 июня 2001 Великобритания
31 августа 2000 Германия
31 августа 2000 Греция
27 апреля 2001 Испания
1 декабря 2000 Италия
25 марта 2000 Нидерланды
10 августа 2001 Португалия
25 марта 2000 США
29 марта 2000 Франция
31 мая 2001 Чехия U
2 сентября 2000 Южная Корея 12
Бюджет 70 000 000 FRF
Сборы в мире $60 726 164
Производство ARP Sélection, Canal+, Leeloo Productions
Другие названия
Taxi 2, Taksi 2, Такси 2, Alta tensión, Quái Xế Taxi 2, Taksis 2, Takso 2, Táxi - Brigada Anti-Gang, Táxi 2, Taxi 2 - Alta tensión, Táxi 2 - Mais Velocidade nas Ruas, Taxi Taxi, Taxi, taxi, Taxxi 2, Ταξί 2, Таксі 2, 終極殺陣2：雷霆霹靂
Режиссер
Жерар Кравчик
В ролях
Сами Насери
Сами Насери
Фредерик Дифенталь
Фредерик Дифенталь
Бернар Фарси
Бернар Фарси
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Эмма Сьеберг
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9

6.9
18 голосов
6.5 IMDb
Такси 2

Похожие фильмы онлайн

Такси 4
 
Такси 3
 
Такси
 
Новости о фильме
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера
Люк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.
Написать
1 сентября 2025 16:15
Эксклюзивное интервью с актером из культового «Такси» Сами Насери
На недавно отгремевшем Фестивале мотивационного кино BRIDGE OF ARTS хедлайнером, звездой и просто объектом для сотен селфи стал Сами Насери, сыгравший того самого сумасшедшего водителя
Написать
28 августа 2017 23:27
