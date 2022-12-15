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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2006

Рейтинг фильмов в жанре драма 2006 года

Престиж
1 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Апокалипсис
2 Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.3
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Отступники
3 Отступники
криминал, драма, триллер 2006, США
8.2
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Адреналин
4 Адреналин
драма, боевик, триллер 2006, Великобритания / США
8.1
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В погоне за счастьем
5 В погоне за счастьем
комедия, драма 2006, США
8.0
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Кровавый алмаз
6 Кровавый алмаз
триллер, драма, приключения 2006, США
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
7 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Дом у озера
8 Дом у озера
мелодрама, драма 2006, США
7.8
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Шаг вперед
9 Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма 2006, США
7.8
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Иллюзионист
10 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
7.8
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Вавилон
11 Вавилон
триллер, драма 2006, США / Мексика
7.6
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Дьявол носит Prada
12 Дьявол носит Prada
комедия, драма 2006, США
7.6
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Дежа вю
13 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Фонтан
14 Фонтан
фантастика, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Альфа Дог
15 Альфа Дог
криминал, драма 2006, США
7.5
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Рокки Бальбоа
16 Рокки Бальбоа
боевик, спорт, драма 2006, США
7.4
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Лабиринт Фавна
17 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Помутнение
18 Помутнение
триллер, драма, анимация, мистика, фантастика 2006, США
7.4
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Немножко беременна
19 Немножко беременна
драма, мелодрама, комедия 2006, США
7.4
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Код да Винчи
20 Код да Винчи
триллер, мистика, драма 2006, США
7.3
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Пункт назначения 3
21 Пункт назначения 3
мистика, драма, триллер, ужасы 2006, Германия / США
7.2
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Дитя человеческое
22 Дитя человеческое
триллер, драма, приключения, фантастика 2006, Великобритания / США
7.0
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Остров
23 Остров
драма 2006, Россия
6.9
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Мне не больно
24 Мне не больно
драма, мелодрама 2006, Россия
5.8
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