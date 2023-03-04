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Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита
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Мастер и Маргарита, 1994

1994 / Россия
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23 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Действие происходит в 1920-1930-е годы в сталинской Москве и в годы жизни Иисуса Христа в Ершалаиме. Мастер с гениальным озарением описал последние дни жизни Спасителя в своем романе о Понтии Пилате, за который поплатился свободой. Его тайная возлюбленная Маргарита готова на сделку с дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это время некто Воланд, посетивший Москву со своей свитой, наводит ужас на обывателей. Но в мире, где укоренилось зло, и засела нечистая сила, проделки сатаны, окрашенные искрометным юмором, оборачиваются возмездием за людские грехи и пороки.
7.0 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 6 июня 1994
Премьера в мире 6 июня 1994
Прокатчик Люксор
Режиссер
Юрий Кара
Юрий Кара
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
Виктор Раков
Виктор Раков
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мастер и Маргарита 2 постера
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Наша рецензия
У Юрия Кара была уникальная возможность: стать режиссером экранизации «Мастера и Маргариты», бесследно канувшей в пучине инфернальных воландовских шуток, экранизации, никем никогда не виденной и, соответственно, легендарно-величественной, поскольку в человеческом сознании все мистически пропавшее неизбежно окутывается флером легендарности и величественности. Юрий Кара этой уникальной возможностью, которую дарила ему история, не воспользовался, а, напротив, помпезно обнажил весь неувядаемый стыд…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:32
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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15 мая 2017 17:35
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