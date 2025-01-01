Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джеймс Л Брукс Награды

Награды и номинации Джеймс Л Брукс

James L. Brooks
Награды и номинации Джеймс Л Брукс
Оскар 1984 Оскар 1984
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1998 Оскар 1998
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Оскар 1997 Оскар 1997
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Оскар 1988 Оскар 1988
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1984 Золотой глобус 1984
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1980 Primetime Emmy Awards 1980
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971 Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Победитель
Outstanding Series - Comedy
Номинант
 Outstanding New Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
 Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
 Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
 Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Номинант
 Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая анимационная программа
Номинант
 Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
 Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Outstanding Writing Achievement in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Series - Comedy
Номинант
Берлинале 1988 Берлинале 1988
Золотой берлинский медведь
Номинант
За 25 лет с ними никто не смог сравниться: 5 сильнейших персонажей аниме «Ван Пис», и Луффи в их числе
Ноябрь, не подведи: новые криминальные сериалы с Бортич и Яценко, от которых не оторваться
«Пойман с поличным» с российской звездой рвет пиратские топы: обошел все новинки – и даже самого Кинга
Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5
Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить
Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме
От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт
Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров
«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное
Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР — цензура решила, что это уже слишком
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше