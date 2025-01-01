Меню
Награды
James L. Brooks
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 1984
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1998
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1997
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1988
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1979
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1977
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Победитель
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Победитель
Outstanding Series - Comedy
Номинант
Outstanding New Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Номинант
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within a Scripted Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Series - Comedy
Номинант
Берлинале 1988
Золотой берлинский медведь
Номинант
