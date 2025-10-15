Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Днём Фоско работает на ферме и ухаживает за коровами, а по ночам сидит на сайте знакомств. Он начинает переписываться с загадочной Марианой: дерзкой, раскрепощённой и, судя по фото, очень привлекательной. Их откровенный флирт принимает неожиданный оборот, когда Мариана присылает Фоско подарок - VR-очки. Благодаря мощному гаджету он попадает в её виртуальный мир, но начинает быстро терять связь с реальностью
|15 октября 2025
|Филиппины
|R-16