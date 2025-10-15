Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сеть Марианы
6.5
Киноафиша Фильмы Сеть Марианы
6.5

Сеть Марианы

, 2025
The Marianas Web
Филиппины / ужасы, фантастика, триллер / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Сеть Марианы
6.5
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Днём Фоско работает на ферме и ухаживает за коровами, а по ночам сидит на сайте знакомств. Он начинает переписываться с загадочной Марианой: дерзкой, раскрепощённой и, судя по фото, очень привлекательной. Их откровенный флирт принимает неожиданный оборот, когда Мариана присылает Фоско подарок - VR-очки. Благодаря мощному гаджету он попадает в её виртуальный мир, но начинает быстро терять связь с реальностью

В ролях

Giacomo Bottoni
Sahara Bernales
Killer girl
Alexa Ocampo
Mariana
Ruben Maria Soriquez
Fosco
Luca Biagini
Fosco's father
Asia Galeotti
Adelaide
Andrea Dugoni
John Rey Malto
Self - Talent Manager
Cristina Noci
Fosco's mother
Mabell Reyes Villanueva
Adelaide Ghost
Режиссер Marco Calvise
Сценарист Andrea Cavaletto, Marco Calvise, Andrea Cavalletto
Композитор Gianfranco Marongiu, Enrico Sabena
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 октября 2025
Дата выхода
15 октября 2025 Филиппины R-16

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $2 000 000
Производство See Thru Pictures, Singularities Film Production
Другие названия
The Marianas Web, Mariaanide võrk

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Сеть Марианы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Сеть Марианы
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Рулон туалетной бумаги в таз – и заливаю доверху: через 10 минут вся кухня и ванна сияют даже без дорогущего клининга
Не курица и не жирная свинина: россияне массово переходят на это мясо — дешевле, полезнее и готовится за 30 минут
Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад
«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Ривз, Джекман и Кавилл утирают слезы: эти 3 голливудских хита оборвались на самом интересном — фанаты до сих пор требуют продолжения
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше