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Постер фильма Не моргай
2.9
Не моргай - Трейлер
Киноафиша Фильмы Не моргай
2.9

Не моргай

, 2025
Never Blink
США / ужасы, фантастика, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Не моргай
2.9
Пойду 0
Не пойду 0
Не моргай - Трейлер
Не моргай  Трейлер

О фильме

Группа студентов-медиков изобретает способ запечатлеть то, что мы не видим во время моргания — и оказывается, это невообразимо страшно. Ужасающая экспедиция в мрачный, сверхъестественный мир, который заставит вас никогда не закрывать глаза.

В ролях

Tatjana Marjanovic
Dr. Kessi Aaron
Хавон Барака
Paulo
Маркус Жан Пирэ
Dr. Peter Conrad
Travis Hancock
Joe (Test Subject)
Брэнди Боткин
Nurse Julie Greer
Brandon Pitts
Frank
Jasmine Wang
Trista
Khoi Le
Edward
Kat Quinones
Stacey
Jason Schneider
Lt. Sanders
Ernest Emmanuel Peeples
Leon
Режиссер Christopher Saint Booth, Филип Эдриан Бут
Сценарист Christopher Saint Booth, Филип Эдриан Бут, Ami Orava
Композитор Christopher Saint Booth, Mike Suppa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 29 июля 2025
Премьера в мире 16 мая 2025
Дата выхода
16 мая 2025 США

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Balls Of Lightning, Spooked Productions, Spooked Productions Studios
Другие названия
Never Blink, Ära kunagi pilguta, Não Pisque

Рейтинг фильма

2.9
Оцените 10 голосов
2.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

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Не моргай - Трейлер
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