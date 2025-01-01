Апокалипсис. Истребление шаманов, кузнецов олонхосутов продолжается уже 20 лет. На свет должен появиться сильный шаман, который поведет за собой народ и остановит весь этот хаос. Могущественный бубен и одежда шамана, которые должны придать силу, спрятаны где-то глубоко в лесу. Предатель своего народа Шаман Оталан, охотится на своих подобных и очень боится, что кто-то найдет избранный бубен. Главного герой зовут Эр Санаа, простой охотник. Но его сын Хорсун начал проявлять силу Шамана. Эр Санаа как защитник своей семьи советует с осторожностью лечить людей и правильно использовать свой дар. И верит, что кто-то их всех спасет, и предполагает, что это будет его сын. В один день известный истребитель Оталан вместе со своим отрядом приходят за Хорсуном, и крадут его. Эр Санаа ценой своей жизни отправляется искать своего сына, ради будущего своего народа.