Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Абааhы (Племя падших)
Постер фильма Абааhы (Племя падших)
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Абааhы (Племя падших)

Абааhы (Племя падших)

Абааhы 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Апокалипсис. Истребление шаманов, кузнецов олонхосутов продолжается уже 20 лет. На свет должен появиться сильный шаман, который поведет за собой народ и остановит весь этот хаос. Могущественный бубен и одежда шамана, которые должны придать силу, спрятаны где-то глубоко в лесу. Предатель своего народа Шаман Оталан, охотится на своих подобных и очень боится, что кто-то найдет избранный бубен. Главного герой зовут Эр Санаа, простой охотник. Но его сын Хорсун начал проявлять силу Шамана. Эр Санаа как защитник своей семьи советует с осторожностью лечить людей и правильно использовать свой дар. И верит, что кто-то их всех спасет, и предполагает, что это будет его сын. В один день известный истребитель Оталан вместе со своим отрядом приходят за Хорсуном, и крадут его. Эр Санаа ценой своей жизни отправляется искать своего сына, ради будущего своего народа.

Страна Россия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2025
Производство Sanaa Cinema
Другие названия
Abaahy, Племя падших
Режиссер
Эр Санаа Ох-хотор
В ролях
Роман Атласов
Роман Атласов
Василий Слепцов
Эрхан Слепцов
Петр Баснаев
Петр Баснаев
Гаврил Менкяров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше