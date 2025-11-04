Земля после глобальной катастрофы. Власть захватили военачальники, держащие выживших в страхе. Когда на планету прибывает инопланетный охотник, он не планирует вмешиваться в дела людей. Но, столкнувшись с бандой, терроризирующей местных, он уничтожает их. Для угнетённых жителей он становится героем — тем, кто появился из ниоткуда и дал им шанс на свободу. Вдохновлённые его силой, люди встают на его сторону. Теперь охотник нацеливается на главного военачальника — безжалостного лидера, чья жестокость не знает границ.