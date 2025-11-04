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Постер фильма Хищник: Пустоши
1.7
Хищник: Пустоши - Трейлер
Киноафиша Фильмы Хищник: Пустоши
1.7

Хищник: Пустоши

, 2025
Predator: Wastelands
США / боевик, приключения, фантастика / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Хищник: Пустоши
1.7
Пойду 0
Не пойду 0
Хищник: Пустоши - Трейлер
Хищник: Пустоши  Трейлер

О фильме

Земля после глобальной катастрофы. Власть захватили военачальники, держащие выживших в страхе. Когда на планету прибывает инопланетный охотник, он не планирует вмешиваться в дела людей. Но, столкнувшись с бандой, терроризирующей местных, он уничтожает их. Для угнетённых жителей он становится героем — тем, кто появился из ниоткуда и дал им шанс на свободу. Вдохновлённые его силой, люди встают на его сторону. Теперь охотник нацеливается на главного военачальника — безжалостного лидера, чья жестокость не знает границ.

В ролях

Дэвид Чокачи
Balam
Johnny Ramey
Omar
Аарон Гробен
Аарон Гробен
Daray
Monte Pittman
Марсель Вальц
Amulya Ananth
Samira
Jeremiah A. Walker
Alien Predator
Vanessa Zanardi
Inara
L.A. Williams
Ayman
West Wayne
Kyro
Yaser Salamah
Zaid
Mahek
Amani
Режиссер Ryan Ebert
Сценарист Ryan Ebert
Композитор Крис Кано, Микель Шэйн Пратнер, Крис Риденауа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 4 ноября 2025
Премьера в мире 4 ноября 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $90 000
Производство The Asylum, Atomic Blonde Entertainment
Другие названия
Predator: Wastelands

Рейтинг фильма

1.7
Оцените 10 голосов
1.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Хищник: Пустоши - Трейлер
Хищник: Пустоши Трейлер
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Отзывы о фильме

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