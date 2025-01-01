Меню
О фильме

Вьетнам. 1968 год. Разведывательный отряд «Стервятники» отправляется в труднодоступную долину в джунглях, чтобы выяснить судьбу пропавшего взвода сил специального назначения Армии США. Вскоре военные обнаруживают, что в долине находятся не только они.
Страна Австралия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2025
Производство Sparke Films
Другие названия
Primitive War, Primitív háború, Primitivní válka, Prymitywna wojna, Rim for the Jungle, Πρωτόγονος Πόλεμος, Оцеляване на примитивните, Первісна війна, Первобытная война, 原始戰爭, 報いの戦争, 清算之戰
Режиссер
Люк Спарк
Люк Спарк
В ролях
Триша Хелфер
Триша Хелфер
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Райан Квантен
Райан Квантен
Nick Wechsler
Джереми Линдсэй Тейлор
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кадры из фильма
