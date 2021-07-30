Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джим Микл
Джим Микл
Jim Mickle
О персоне
Фильмография
Новости
Джим Микл
Jim Mickle
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Сценарист, Режиссер
Место рождения
Потстаун, Пенсильвания, США
Биография Джима Микла
Родился в 1979 году. Потстаун, Пенсильвания, США.
Развернуть
Фильмография Джима Микла
В тени Луны
фантастика, детектив, триллер, криминал
2019, США / Канада
6.0
Холод в июле
драма, триллер
2014, США / Франция
8.0
Земля вампиров
ужасы
2010, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продлили на второй сезон
Также в творческой команде произошла легкая корректировка.
Написать
30 июля 2021 13:15
Чума и мир без Интернета: Обзор первого сезона сериала «Мальчик с оленьими рогами»
Умилительная баллада о выживании подростка после конца света.
Написать
31 мая 2021 14:50
Netflix выпустил трейлер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Шоу описывают как смесь «Безумного Макса» и «Бемби».
Написать
18 мая 2021 11:05
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев