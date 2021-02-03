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Постер к сериалу Улица светлячков
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Улица светлячков
Улица светлячков (2021 - …) Firefly Lane 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Улица светлячков» — американский мини-сериал, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. В основу сюжета лег одноименный бестселлер Кристин Ханны. В центре истории — две закадычные подруги, знакомые с самого раннего детства. Тихая и скромная Кейт Маларки все время находилась в тени яркой и активной Талли Харт. Впрочем, даже это не превратило главных героинь в конкуренток. Между ними нет зависти, ненависти или лицемерия. Они относятся друг к другу с искренним теплом и преданностью.

Улица светлячков - трейлер сериала
Улица светлячков
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл Tully Hart
Бо Гарретт
Бо Гарретт
Чела Хорсдэл
Чела Хорсдэл
Сара Чок
Сара Чок Kate Mularkey
Бен Лосон Ryan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Улица светлячков - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Улица светлячков - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Улица светлячков
Кадры из сериала
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