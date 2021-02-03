«Улица светлячков» — американский мини-сериал, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. В основу сюжета лег одноименный бестселлер Кристин Ханны. В центре истории — две закадычные подруги, знакомые с самого раннего детства. Тихая и скромная Кейт Маларки все время находилась в тени яркой и активной Талли Харт. Впрочем, даже это не превратило главных героинь в конкуренток. Между ними нет зависти, ненависти или лицемерия. Они относятся друг к другу с искренним теплом и преданностью.