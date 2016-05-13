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Алмазный остров Алмазный остров
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Diamond Island

Алмазный остров, 2016

2016 / Франция / Камбоджа / Германия / Таиланд
6.6 Оцените
12 голосов
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О фильме

Алмазный остров — символ будущего Камбоджи, ультрасовременный рай для богатых, расположившийся на реке Пномпеня. Как и многие деревенские парни, 18-летний Бора приехал на стройку этой мечты девелоперов. Там он находит новых друзей и даже встречает своего харизматичного старшего брата Солея, пропавшего пять лет назад. Солей показывает Боре волнующий мир благополучной городской камбоджийской молодежи с девушками, ночными клубами и бесконечными иллюзиями. Новый район Пномпеня — мечта о новой стране, которая позволит совсем недавнее кровавое прошлое. Впрочем, возводят этот неоновый город те, кому никогда не доведется в нем жить. Дэви Шу никогда не забывает об этом чувстве горечи, но его все равно заслоняют те «сто дней после детства», что проживают сейчас герои (их сыграли настоящие подростки-непрофессионалы). Пусть их в будущее звать никто и не стремится, они все равно ещё ослеплены красотой окружающего мира, которую так виртуозно здесь воссоздал замечательный оператор Тома Фавель. Фильм представляет продюсер Катя Хазак и оператор Тома Фавель.

6.6 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в мире 13 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Дави Чоу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Алмазный остров 1 постер
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