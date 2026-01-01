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Энтони Руссо

Anthony Russo

Дата рождения
2 июня 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Кливленд, США

Биография Энтони Руссо

Содержание: 
Энтони Руссо – Фильмы
  - Энтони Руссо – Марвел
Энтони Руссо – Личная жизнь

Американский режиссер кино и телевидения, лауреат «Эмми», сценарист, монтажер, продюсер Энтони Руссо родился 3 февраля 1970 года в Кливленде, штат Огайо, США. Мать – Патрисия Руссо – адвокат. Отец – Бэзил Руссо – судья. Младший брат – Джон Руссо. Братья Руссо в тандеме снимают все свои фильмы. Младшая сестра – Анджела Руссо-Остот – сценарист и продюсер сериалов. Энтони вырос в Кливленде, учился в Бенедиктинской средней школе. Затем поступил в университет Кейс Вестерн Резерв.


Энтони Руссо – Фильмы

В 1999 году, будучи студентом университета, вместе с братом Джо начал снимать свой первый полнометражный фильм «Куски». Работа братьев заинтересовала режиссера Стивена Содерберга, поэтому он предложил свою кандидатуру в качестве продюсера следующей картины – «Добро пожаловать в Колинвуд» (2002). Вторым продюсером фильма стал Джордж Клуни. Криминальная комедия «Добро пожаловать в Колинвуд» является ремейком ленты «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (1958). В ленте снялись Уильям Мейси, Сэм Рокуэлл, Исайя Вашингтон.

После выхода ленты «Добро пожаловать в Колинвуд» братьев заметили: их пригласил к сотрудничеству исполнительный продюсер канала FX Кэвин Райли. Братья сняли пилот сериала «Lucky». Продюсер Рон Ховард, увидев работу Энтони и Джо Руссо, пригласил их снять несколько эпизодов сериала «Замедленное развитие» на канале Fox. Критики приняли работу братьев на ура, поэтому в 2004 году братья Руссо получили награду «Эмми».

В 2006 году вышла комедия «Он, я, и его друзья» («Ты, я и Дюпри») с Оуэном Уилсоном, Кейт Хадсон, Майклом Дугласом и Мэттом Диланом.

Братья Руссо на протяжении долгого времени работали с сериалами: они поставили проекты «Автолюбители», «Укрощение Уайлда», «Счастливый конец» и «Ветеринарная клиника».

В 2009 году братья Руссо спродюсировали популярный американский сериал «Сообщество», рассказывающий о студенческом сообществе общественного колледжа «Гриндейл» в штате Колорадо. В него входят неудачники и «темные лошадки»: разведенные домохозяйки, теряющие рассудок пенсионеры и школьники-аутсайдеры.


Энтони Руссо – Марвел

В 2014 году Энтони Руссо дебютировал в киновселенной Marvel. Братья Руссо стали постановщиками картины «Первый мститель: Другая война», сиквела первого «Мстителя». Супергеройский боевик посвящен Капитану Америка (его сыграл Крис Эванс). Фильм был тепло принят критиками.

В 2016 году братья Руссо вернулись к проектам Marvel и сняли блокбастер «Первый мститель: Противостояние». Это третий фильм о Капитане Америка. В ленте Капитан Америка и Железный Человек разделись на два отряда супергероев. Критики хорошо приняли картину, лента обеспечила большие кассовые сборы.

В 2018 году братья Руссо выпускают третью картину: «Мстители: Война Бесконечности». Первоначально режиссерское кресло проекта занимал сценарист и постановщик Джосс Уидон. Однако впоследствии он покинул проект, объявив, что грядущая лента – это дело молодых. По сюжету Мстители объединяются со Стражами Галактики и Доктором Стрэнджем, чтобы противостоять Таносу.

Кроме того, братья Руссо станут постановщиками четвертых «Мстителей».


Энтони Руссо – Личная жизнь

Братья Руссо не афишируют свою личную жизнь. Даже в официальном Instagram аккаунте все записи посвящены исключительно съемочному процессу. А своей второй семьей братья называют коллег-кинематографистов. Даже желтая пресса теряется в догадках, есть ли пара у Энтони Руссо.

Связи Энтони Руссо
Джо Руссо
братья Джо Руссо

Популярные фильмы

Мстители: Война бесконечности 8.5
Мстители: Война бесконечности (2018)
Мстители: Финал 8.5
Мстители: Финал (2019)
Сообщество 8.4
Сообщество (2009)

Фильмография Энтони Руссо

Мстители: Секретные войны
Мстители: Секретные войны Avengers: Secret Wars
боевик, приключения, фантастика 2027, США
Афера Томаса Крауна
Афера Томаса Крауна The Thomas Crown Affair
криминал, драма, мелодрама 2027, США
Смотреть трейлер
Мстители: Доктор Дум 7.5
Мстители: Доктор Дум Avengers: Doomsday
боевик 2026, США
Смотреть трейлер
Шепот за окном
Шепот за окном The Whisper Man
криминал, драма, триллер 2026, США
Смотреть трейлер
Утес 5.9
Утес The Bluff
боевик, приключения, драма 2026, США
Смотреть трейлер Рецензия
Электрический штат 6
Электрический штат The Electric State
боевик, приключения, драма 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Цитадель 6.1
Цитадель
боевик, триллер 2023, США
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 7.8
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 Extraction 2
боевик, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
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Интересные факты о Энтони Руссо

Черпает вдохновение из ситкомов «Веселая компания», «Мэш», «Такси».

Первый фильм «Куски» финансировался при помощи кредитных карточек.

Энтони Руссо практикует медитацию.

Фотографии Энтони Руссо

Энтони Руссо с братом Энтони Руссо на съемках фильма "Мстители" Энтони Руссо на премьере фильма "Капитан Америка" Энтони Руссо на премьере фильма "Капитан Америка" Энтони Руссо с братом Энтони Руссо на съемках фильма "Мстители"
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