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Энтони Руссо – Фильмы

- Энтони Руссо – Марвел

Энтони Руссо – Личная жизнь

Американский режиссер кино и телевидения, лауреат «Эмми», сценарист, монтажер, продюсер Энтони Руссо родился 3 февраля 1970 года в Кливленде, штат Огайо, США. Мать – Патрисия Руссо – адвокат. Отец – Бэзил Руссо – судья. Младший брат – Джон Руссо. Братья Руссо в тандеме снимают все свои фильмы. Младшая сестра – Анджела Руссо-Остот – сценарист и продюсер сериалов. Энтони вырос в Кливленде, учился в Бенедиктинской средней школе. Затем поступил в университет Кейс Вестерн Резерв.



Энтони Руссо – Фильмы

В 1999 году, будучи студентом университета, вместе с братом Джо начал снимать свой первый полнометражный фильм «Куски». Работа братьев заинтересовала режиссера Стивена Содерберга, поэтому он предложил свою кандидатуру в качестве продюсера следующей картины – «Добро пожаловать в Колинвуд» (2002). Вторым продюсером фильма стал Джордж Клуни. Криминальная комедия «Добро пожаловать в Колинвуд» является ремейком ленты «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (1958). В ленте снялись Уильям Мейси, Сэм Рокуэлл, Исайя Вашингтон.

После выхода ленты «Добро пожаловать в Колинвуд» братьев заметили: их пригласил к сотрудничеству исполнительный продюсер канала FX Кэвин Райли. Братья сняли пилот сериала «Lucky». Продюсер Рон Ховард, увидев работу Энтони и Джо Руссо, пригласил их снять несколько эпизодов сериала «Замедленное развитие» на канале Fox. Критики приняли работу братьев на ура, поэтому в 2004 году братья Руссо получили награду «Эмми».

В 2006 году вышла комедия «Он, я, и его друзья» («Ты, я и Дюпри») с Оуэном Уилсоном, Кейт Хадсон, Майклом Дугласом и Мэттом Диланом.

Братья Руссо на протяжении долгого времени работали с сериалами: они поставили проекты «Автолюбители», «Укрощение Уайлда», «Счастливый конец» и «Ветеринарная клиника».

В 2009 году братья Руссо спродюсировали популярный американский сериал «Сообщество», рассказывающий о студенческом сообществе общественного колледжа «Гриндейл» в штате Колорадо. В него входят неудачники и «темные лошадки»: разведенные домохозяйки, теряющие рассудок пенсионеры и школьники-аутсайдеры.



Энтони Руссо – Марвел

В 2014 году Энтони Руссо дебютировал в киновселенной Marvel. Братья Руссо стали постановщиками картины «Первый мститель: Другая война», сиквела первого «Мстителя». Супергеройский боевик посвящен Капитану Америка (его сыграл Крис Эванс). Фильм был тепло принят критиками.

В 2016 году братья Руссо вернулись к проектам Marvel и сняли блокбастер «Первый мститель: Противостояние». Это третий фильм о Капитане Америка. В ленте Капитан Америка и Железный Человек разделись на два отряда супергероев. Критики хорошо приняли картину, лента обеспечила большие кассовые сборы.

В 2018 году братья Руссо выпускают третью картину: «Мстители: Война Бесконечности». Первоначально режиссерское кресло проекта занимал сценарист и постановщик Джосс Уидон. Однако впоследствии он покинул проект, объявив, что грядущая лента – это дело молодых. По сюжету Мстители объединяются со Стражами Галактики и Доктором Стрэнджем, чтобы противостоять Таносу.

Кроме того, братья Руссо станут постановщиками четвертых «Мстителей».



Энтони Руссо – Личная жизнь

Братья Руссо не афишируют свою личную жизнь. Даже в официальном Instagram аккаунте все записи посвящены исключительно съемочному процессу. А своей второй семьей братья называют коллег-кинематографистов. Даже желтая пресса теряется в догадках, есть ли пара у Энтони Руссо.