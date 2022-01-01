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Мелисса Баррера
Melissa Barrera
Киноафиша
Персоны
Мелисса Баррера
Мелисса Баррера
Melissa Barrera
Дата рождения
4 июля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Популярные фильмы
Дыши
(2022)
0
Призраки прошлого
(2022)
0
Новости о Мелисса Баррера
Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»
Фильмография Мелисса Баррера
Жанр
Все
Драма
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Дыши
драма, приключения, триллер
2022, США
Призраки прошлого
Bed Rest
ужасы
2022, США
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