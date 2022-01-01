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Мелисса Баррера
Мелисса Баррера Melissa Barrera
Киноафиша Персоны Мелисса Баррера

Мелисса Баррера

Melissa Barrera

Дата рождения
4 июля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак

Популярные фильмы

Дыши
Дыши (2022)
0
Призраки прошлого
Призраки прошлого (2022)
0
Новости о Мелисса Баррера
Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»
Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»
Фильмография Мелисса Баррера
Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
Дыши
Дыши
драма, приключения, триллер 2022, США
Призраки прошлого
Призраки прошлого
Bed Rest
ужасы 2022, США
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