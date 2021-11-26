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Виктория Педретти
Виктория Педретти
Victoria Pedretti
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Виктория Педретти
Victoria Pedretti
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Дата рождения
23 марта 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Рост
165 см
Биография Виктории Педретти
Родилась 23 марта 1995 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Виктории Педретти
Ширли
триллер, драма, биография
2020, США
5.0
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Экранизация мемуаров Элис Сиболд «Счастливая» отменена из-за потери финансирования
Описанная ею история стала некорректной из-за оправдания предполагаемого преступника.
Написать
26 ноября 2021 11:34
Netflix продлил сериал «Ты» на четвертый сезон
Одержимый букинист Джо Голдберг найдет себе новую жертву.
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14 октября 2021 10:33
Джо и Лав не созданы для нормальной жизни: вышел трейлер третьего сезона «Ты»
Также Netflix выпустил три новых постера криминальной драмы.
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20 сентября 2021 11:01
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