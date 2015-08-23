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Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
19 постеров
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Бойтесь ходячих мертвецов
Бойтесь ходячих мертвецов (2015 - …) Fear the Walking Dead 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
Продолжительность 75 часов 45 минут
О чем сериал

Над солнечным Лос-Анджелесом сгущаются тучи. Вспышки новой неизвестной болезни уже зафиксированы на всей территории США. Люди начинают творить ужасные вещи, а мертвые восстают. Перед нами трагическая история семьи школьного консультанта-психолога Мэдисон Кларк и ее возлюбленного Трэвиса, которые оказались в самом эпицентре зомби апокалипсиса. Ее сын Ник и дочка Алиша вынуждены бросить прошлую жизнь и приспособиться к новым условиям, чтобы спастись. Удастся ли им пройти этот долгий путь до конца всем вместе и не потерять человеческий облик?

В ролях Персонажи
Автор идеи
Роберт Киркман
Роберт Киркман
Дэйв Эриксон
Дэйв Эриксон
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Клифф Кертис
Клифф Кертис Travis Manawa
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс Althea Szewczyk-Przygocki
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант John Dorie
Ким Диккенс
Ким Диккенс Madison Clark
Алисия Дебнем-Кери
Алисия Дебнем-Кери Alicia Clark
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 15 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 16 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 16 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 16 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2020, 16 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2021, 16 эпизодов
 
Сезон 8 / Season 8
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» продлен на восьмой сезон
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» продлен на восьмой сезон
Создатели «Ходячих мертвецов» наконец показали, каким образом возник зомби-вирус
Создатели «Ходячих мертвецов» наконец показали, каким образом возник зомби-вирус
Кадры из сериала
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