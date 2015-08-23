Над солнечным Лос-Анджелесом сгущаются тучи. Вспышки новой неизвестной болезни уже зафиксированы на всей территории США. Люди начинают творить ужасные вещи, а мертвые восстают. Перед нами трагическая история семьи школьного консультанта-психолога Мэдисон Кларк и ее возлюбленного Трэвиса, которые оказались в самом эпицентре зомби апокалипсиса. Ее сын Ник и дочка Алиша вынуждены бросить прошлую жизнь и приспособиться к новым условиям, чтобы спастись. Удастся ли им пройти этот долгий путь до конца всем вместе и не потерять человеческий облик?