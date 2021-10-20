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Кристиан Конвери
Кристиан Конвери
Christian Convery
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Кристиан Конвери
Christian Convery
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Дата рождения
10 ноября 2009
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Биография Кристиана Конвери
Родился 10 ноября 2009 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Кристиана Конвери
Дневник слабака
анимация, комедия, семейный
2021, США
6.0
Инопланетяне украли моё тело
приключения, комедия, семейный
2020, США
4.0
Красивый мальчик
драма
2018, США
7.0
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Студия Disney выпустила трейлер мультфильма «Дневник слабака»
Анимационная лента является адаптацией одноименного фильма, который основан на серии книг писателя Джеффа Кинни.
Написать
20 октября 2021 16:25
Кристофер Хивью и еще ряд артистов получили роли в криминальном триллере «Кокаиновый медведь»
Постановкой проекта займется Элизабет Бэнкс.
Написать
3 августа 2021 12:35
Сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» продлили на второй сезон
Также в творческой команде произошла легкая корректировка.
Написать
30 июля 2021 13:15
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