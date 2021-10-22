На Землю прибывают инопланетяне, которые ставят под угрозу безопасность и будущее всего человечества. Пришельцы высаживаются в четырех стратегически важных точках планеты – в Японии, Великобритании, Африке и Северной Америке. События разворачиваются вокруг пяти обыкновенных людей, которые делают все, чтобы разобраться в неожиданном беспорядке и остаться в живых. Их спасение зависит не только от их ловкости и силы, но также от человечности, о которой им необходимо помнить на протяжении всего этого хаоса.