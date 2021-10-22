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Постер к сериалу Вторжение
Постер к сериалу Вторжение
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Вторжение
Вторжение (2021 - …) Invasion 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

На Землю прибывают инопланетяне, которые ставят под угрозу безопасность и будущее всего человечества. Пришельцы высаживаются в четырех стратегически важных точках планеты – в Японии, Великобритании, Африке и Северной Америке. События разворачиваются вокруг пяти обыкновенных людей, которые делают все, чтобы разобраться в неожиданном беспорядке и остаться в живых. Их спасение зависит не только от их ловкости и силы, но также от человечности, о которой им необходимо помнить на протяжении всего этого хаоса.

Вторжение - трейлер первого сезона
Вторжение
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мо Бар-Эль
Ноа Бин
Ноа Бин
Шамир Андерсон
Шамир Андерсон
Эжи Робертсон
Тара Моайеди
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вторжение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Вторжение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Сериал «Вторжение» продлен на второй сезон
Сериал «Вторжение» продлен на второй сезон
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Слушать саундтрек сериала Вторжение
Кадры из сериала
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