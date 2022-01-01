Многосерийный психологический триллер «Saint X» – это история, за основу которой взят сюжет романа Алексис Шайткин «Остров Сент-Икс». В центре событий оказывается юная девушка по имени Элисон, которая хоронит родную сестру. После этого жизнь героини навсегда меняется. С раннего возраста девочки отдыхают с родителями на острове Сент-Икс, где однажды загадочно пропадает старшая сестра Элисон – Клэр. В скором времени выясняется, что девочку убили. Призвать преступников к ответственности так и не удалось.